Teknoloji devi Apple yeni iPhone 13 serisi telefonları için Wi-Fi 7E teknolojisi desteği getirebilir. Bu bilgi şirket tarafından doğrulanmasa da iddialar öyle gösteriyor… İşte detaylar…

Cupertino merkezli teknoloji firması Apple, iPhone 12 serisi modelleri ile piyasaya geleli henüz pek de fazla zaman geçmedi. Birbirinden kullanışlı cihazlarıyla piyasada yine her zaman olduğu gibi büyük ses getiren şirket, şimdiden yeni cihazları için beklenti yaratmaya başladı. Şimdilik yeni iPhone’un nasıl özelliklere sahip olacağı gibi konuları gündeme getirmek epey erken olsa da cihazlarla alakalı sızıntı raporları gelmeye başladı bile!

Tahminlere göre bu yılın son çeyreğinde, muhtemelen Eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 13 telefonları için MacRumors isimli internet sitesi bugün oldukça kayda değer bazı raporlar yayınladı. Gelen iddialara göre yakında çıkacak iPhone’ların Wi-Fi 6E teknolojisi desteği barındıracağı düşünülüyor. Bunun için donanımı üreten firma olarak Skyworks ile anlaşılacağı iddia edilse de Samsung S21 Ultra için de gerekli donanımı sağlayan Broadcomm firmasıyla anlaşılabileceği mümkün olabilir.

Wi-Fi 6E Nedir?

Temel olarak Wi-Fi 6 teknolojisine oldukça benzer özellikler barındıran Wi-Fi 6E teknolojisi; diğer benzerlerine oranla daha yüksek düzey performans garantisi veriyor. Gecikme süresini epeyce düşüren donanım, hızlı veri aktarımı vadediyor. Bunun için ise donanımda 6GHz bantları tercih edilmekte.

Şimdilik iPhone 13’ün Wi-Fi 6E desteği verip vermeyeceği şirket tarafından doğrulanmasa da bu güçlü iddiaya epey sıcak bakılıyor.