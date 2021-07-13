Apple‘ın 2021 iPhone modellerinin Eylül ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor, ancak söylentiler, CAD çizimleri ve işlemeler sayesinde zaten ne bekleyeceğimizi biliyorduk. iPhone 13, ‌iPhone 13‌ mini, ‌iPhone 13‌ Pro ve ‌iPhone 13‌ Pro Max‘in sahte modelleri görüntüleri ve bunun gibi maketler genellikle kasa üreticileri için oluşturulur. Apple‘ın üretim ortaklarından sızan teknik özelliklere ve ayrıntılara dayalı olarak oluşturulan sahte modeller ile yeni bir cihaz için bir davayı ilk yayınlayan kişi olmak için çok para var.

Deneyimlere, sahte modeller çoğunlukla doğrudur ve genellikle Apple‘ın piyasaya sürmeyi planladığı yeni cihazların güvenilir temsilleridir. Özellikle bu kukla modeller, yeni iPhone‘lar hakkında duyduğumuz birçok söylenti ile uyumlu görünüyor. Bununla birlikte, bu tasarım ince ayarlarından ve değişikliklerinden bazılarının kapalı olma olasılığı her zaman vardır.

Bu yıl büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor ve kukla modeller aynı boyutlarda gelen iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max‘e benziyor. Bazı modellerde çok küçük kalınlık farklılıkları görebiliriz, ancak çoğunlukla ‌iPhone 13‌ serisi ‌iPhone 12‌ serisine çok benzeyecektir.

Apple‘ın ‌iPhone 13‌ serisinde çentik boyutunu küçülttüğü söyleniyor ve kukla modelde dikkat çeken değişiklikler var. Mikrofon, cihazın üst çerçevesine yerleştirildi; bu, belki de öne bakan kamera modülünün inceltilmesine izin verecek tasarım değişikliğidir. Kukla modeller kasa üreticileri için tasarlandı ve çentik boyutunu gösteren doğru bir ekran kurulumuna sahip değiller, bu yüzden bunun için söylentilere güvenmek zorundayız.

Genel gövde tasarımı aynı olabilir, ancak bazı kamera tasarımlarında dikkate değer değişiklikler var. Apple, ‌iPhone 13‌ serisinde Sensör Kaydırma Sabitleme gibi bazı yeni kamera özelliklerinin yanı sıra ‌iPhone 13‌ Pro için iyileştirmeler sunuyor, bu nedenle bu sahte modellerin arka kamera kurulumları ‌iPhone 12‌ serisiyle aynı değil.

Apple, ‌iPhone 13‌ Pro‘yu ‌iPhone 13‌ Pro Max ile uyumlu hale getiriyor, bu nedenle kamera çıkıntısı ‌iPhone 12 Pro‌ kamera çıkıntısından çok daha büyük. ‌iPhone 13‌ Pro Max‘in kamera çıkıntısı ile aynı boyuttadır, bu nedenle ‌iPhone 12 Pro‌ kılıfları ‌iPhone 13‌ Pro‘ya uymayacaktır.

Bir ‌iPhone 12 Pro‌ya bir ‌iPhone 13‌ Pro kılıfı takarken bu çok açık. Armadillotek’ten, muhtemelen kukla modellere giren aynı özelliklerden bazıları kullanılarak tasarlanmış ‌iPhone 13‌ kılıflar var ve kamera kesimi çok daha büyük.

‌iPhone 13‌ Pro Max, kamera çıkıntısı biraz daha büyük olsa da iPhone 12 Pro Max ile neredeyse aynı görünüyor. Kukla model, biraz daha büyük lenslerle farklı lens boyutlarına sahiptir, ancak bunun dışında herhangi bir değişiklik yoktur. Kasa üreticilerinin bir kasa geliştirmek için mutlaka tam lens boyutu doğruluğuna ihtiyacı yoktur, ancak bazı kamera yükseltmeleri beklendiği için lenslerde bazı değişiklikler olabilir.

‌iPhone 13‌ ve ‌iPhone 13‌ mini‘ye gelince, Apple kamera lenslerini, kamera modülünün sağ üst köşesinde bir flaş ve sol altta bir mikrofon bulunan diyagonal bir düzende yeniden düzenliyor. bir başka. Bu, şu anda Pro modelleriyle sınırlı olan söylentili Sensör Kaydırma Sabitleme özelliğini desteklemek için sunulan bir değişiklik olabilir.

Sahte modeller, ‌iPhone 13‌‘ün yeniden konumlandırılmış bir SIM tepsisine ve ses düğmelerinin konumunda küçük değişikliklere sahip olacağını, diğer modellerde SIM tepsisinin biraz kaymış olabileceğini öne sürüyor.

Bu yıl büyük tasarım değişiklikleri alamayabiliriz, ancak Apple’ın Pro modelleri için geliştirilmiş 5G, daha hızlı bir A15 yongası ve 120Hz ProMotion ekran ekleyeceği söyleniyor, bu nedenle ‌iPhone 13‌ serisinde hala sabırsızlıkla beklenecek çok şey var.

Kaynak: MacRumors