Çıkış tarihi yaklaştıkça gündeme daha sık gelmeye başlayan iPhone 13 ya da olası diğer adı ile iPhone 12S modellerinin ekran özelinde yeni bilgileri paylaşılmış durumda.

Bilindiği gibi Samsung geniş akıllı telefon yelpazesi ve teknolojik ürünler dışında panel ve işlemci üretimi de yapıyor.

Diğer iPhone modellerinde olduğu gibi yeni tanıtılacak olan iPhone modellerinde de kesin olarak Samsung panelleri kullanılacak.

Apple burada iPhone 13 mini ve iPhone 13 modellerinde 60 Hz ekran yenileme hızına sahip Samsung dışı bir panel üreticisin tercih edeceği iddia ediliyor.

Fakat iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kesin olarak 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelen Samsung panelleri kullanılacak.

Bu modeller 120 Hz ekran yenileme hızına ek olarak LTPO temelin kullanarak yüksek tazeleme oranını düşük enerji ile çalıştırabilecek.

Bu 120 Hz gibi yüksek tazeleme oranı pil tarafını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Apple burada özel bir yapay zeka ile kullanıcıların tercihlerine göre ya da tamamen kendi belirlediği alanlarda yüksek yenileme hızını sunacak.

Günümüzdeki yüksek tazeleme hızı ile üretilen tüm modeller çok kısıtlı bir alanda bu hızı kullanıyor.

Normal gündelik kullanımlarda göze çarpmayacak şekilde 60 Hz ekran yenileme hızının yeteceği hatta daha da az bir hıza düşürülebileceği konuşuluyor.