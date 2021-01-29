Başarılı elektronik cihaz üreticisi Apple beklenen iPhone 13 serisi için 1 TB’lık bellek kapasitesiyle gelebilir. Daha önce kullanıcılarına en fazla 512 GB depolama alanı sunan şirket iddialara göre bu kapasiteyi gözden geçirip yükseltmeye odaklanacak. İşte detaylar…

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan iPhone 12 serisi telefonları piyasada büyük ilgi çekmişti. Apple‘ın satış rekorları kırdığı ve hatta 2020 yılının 4. çeyreğinde sektörün lider markası haline gelmesini sağlayan bu cihazlar, 90 milyon birimlik sevkiyat elde etmeyi başarmıştı. Şirketin ilk defa 5G bağlantı destekli bir telefon ürettiği yeni modellerden sonra gözler hemen sıradaki seriye dikildi.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 13 telefonları için Wi-Fi 6E desteği sağlayacağı üzerine bir sızdırma haberi paylaşılmıştı. Şimdi beklenen seriyle ilgili yepyeni bir sızıntı ortaya çıktı. Yayınlanan bilgilere göre Apple’ın bellek kapasitesi üzerinde büyük artış sağlayacağı bir modeli şu anda geliştirilme aşamasında…

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, şimdiye kadar en yüksek bellek kapasiteli cihazını iPhone XS modeli ile ortaya koymuştu. Bu telefon 512GB dahili depolama alanı içeren şirketin ilk cihazı olmakla beraber; aslında yeni telefonlarda bellek alanının genişletileceğinin de müjdesini vermişti.

iPhone 11 ve yakın zaman önce tanıştığımız iPhone 12 cihazları ne yazık ki 512 GB’ın üzerinde bir depolama alanına ulaşamasa da yeni modelde bunu göreceğiz gibi duruyor. Zira raporlara göre iPhone 13 Pro modelinde 1 TB bellekle karşılaşabiliriz. Bu bilgi henüz ne yazık ki doğrulanmasa da tüketiciler umutlu…