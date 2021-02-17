Teknoloji devi Apple bugün iPhone 13 için değiştirilebilir ekran yenileme hızı konusunda patent başvurusunda bulundu. Böylelikle cihazda 60Hz’den 240Hz’ye kadar değişken hızlar belirlenmesi mümkün olacak. İşte detaylar…

Son dönemlerde pek çok akıllı telefon markası ister mobil oyun odaklı olsun, isterse gündelik kullanıma yönelik, cihazlarında mutlaka ideal ya da üst seviyeli ekran yenileme hızları barındırmaya başladı. Dolayısıyla Cupertino merkezli teknoloji devi Apple da bu konuda geri kalmak istemiyor ve yeni modellerinde daha kaliteli görüntü performansı sağlayacak unsurlara yer vermeyi ihmal etmiyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan son raporlara göre Apple, ilgi çekici bir performans vaat eden değişken yenileme hızı patenti için başvuru yaptı. Bununla beraber yeni iPhone 13 telefonları yüksek hızlara ulaşırken; aynı zamanda yenilemeyle birlikte standardın üç ila dört katı seviyesinde iyileştirilmiş görüntülerle karşılaşabilecek.

Şu anda piyasada olan tüm iPhone modelleri her ne kadar çok başarılı görüntü performansları yakalasa da 60Hz ekranı yenileme hızıyla geliştirildiler. Fakat nihayet iPhone 13 serisi ile bunun kırılması, yeni modellerin ProMotion ekran teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ama yine de eldeki patent başvurusuna rağmen Apple’ın böyle bir hamle yapıp yapmayacağı insanları biraz düşündürmekte; zira yüksek yenilemelerin akıllı telefon kullanıcılarına kötü pil performansı gibi çeşitli dezavantajları mevcut. Zaten iPhone’ların diğer muadillerine göre epey hızlı tükeniyorken, şirketin böylesi bir adım atarak bataryaları daha da zayıflatması risk olabilir.