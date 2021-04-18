Apple yeni iPhone 13 ya da diğer olası adı ile iPhone 12S modellerindeki çentik sorunu ile uğraşmaya devam ediyor.

Apple özelinde ilk olarak onuncu yıl özel modeli olarak tanıtılan “iPhone X” ile karşımıza çıkan çentik, uzunca yıllardır Apple modellerinin kısa bir süre içerisinde tanınmasını sağlıyor ve firma için gizli bir imza olarak karşımıza çıkıyordu.

Android üreticileri ve özellikle Samsung tarafı bu çentik sorununun önüne çoktan geçmiş ve ekran altı kameralı modelleri üretmemiş hatta çokça olumlu geri dönüşler toplamaya başlamıştı.

Apple yine garip bir şekilde konu hakkında görüşünü değiştirmeyerek yıl içerinde tanıtacağı iPhone modellerinde çentik oranını küçültmeye çalışacak gibi gözüküyor.

Apple piyasaya yeni süreceği iPhone modelinde TrueDepth kamera sisteminin küçültülmesi ve ahize konumunun biraz daha üst tarafa çekilmesi ile başardığı bu çentik küçülmesi hakkında yeni görseller paylaşılmaya devam ediyor.

Görsellerden de anlaşılabileceği gibi yeni iPhone modellerinde farklı olarak gözüken çentikler eski iPhone 12 modellerine kıyasla oldukça küçültülmüş bir yapıda geliyor.

Dedikodular arasında 2022 yılında Apple iPhone 14 modelleri ile tamamen çentiksiz bir akıllı telefon modelleri tanıtacağı var. Yeni iPhone 14 modellerinde bunun ekran altı kamera konumlandırmaları ile olacağı düşünülüyor.

iPhone 13 Serisi Ekran Konusunda da Gündemdeydi

Ross Young kaynağına göre yeni tanıtılacak olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri kesin olarak LTPO temellerini kullanan 120Hz ekran yenileme hızlı OLED paneller ile geliyor.

Ross gün içerisinde yeni bir haber ile LTPO temelinin sadece Pro modelinde olabileceğini iddia etti fakat LTPO 120 Hz panel 13 Pro ve 13 Pro Max modelinde de kullanılacak.

Bildiğiniz gibi günümüzde üretilen Android akıllı telefon modellerinde 120 Hz ekran yenileme hızı oldukça erişilebilir modellerde bile kullanılıyor. Apple tarafı gerek ekran tazeleme hızı gerek kullanılan paneller ile pazarda oldukça kar amacı ile modeller üretmeye devam ediyor. Günümüzde 144 Hz ekran tazeleme hızlı modeller bile raflarda yerini alıyor.