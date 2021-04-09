Apple iPhone 13 ailesi ya da diğer olası adı ile iPhone 12S, LTPO temellerini kullanan AMOLED panelli birçok Android model gibi 120 Hz ekran tazeleme hızı sunabilecek.

Apple tarafı için bir ilk olan bu 120 Hz ekran yenileme hızı bildiğiniz gibi artık amiral gemi modeli olan neredeyse tüm modellerde olan bir özellik olarak karşılanıyor.

Apple tarafının yüksek tazeleme hızına ne zaman geçeceği merak edilen bir gelişmeydi ve özellikle kullanıcı tarafı bu özelliği dört gözle bekliyordu. Kullanıcılar tarafından iOS sisteminin 120 Hz paneller ile oldukça iddialı bir kullanıma sahip olacağı düşünülüyor. Bu yüksek tazeleme hızlarının iOS temelli model olan yeni iPad Pro modellerinde görebilmek kullanıcılar heyecanlandırmıştı.

AMOLED ve OLED Panelli iPhone 13 Modelleri Üretilecek

Apple’ın bu yüksek tazeleme hızını sürekli aktif olarak kullanıma sunacağı düşünülmüyor. Bildiğiniz gibi Samsung ve Xiaomi gibi şirketler bu seçenekleri kullanıcı dilerse sürekli açık bırakabiliyor ya da belirlenen senaryolar için kullanıma açılabiliyor. Yüksek tazeleme hızını aktif olarak sürekli kullanım dahilinde pil tüketimini oldukça etkileyeceği için Apple’ın da ayarlanabilir bir tazeleme hızı sunacağı düşünülüyor.

Apple’ın “120 Hz ProMotion” isimli AMOLED ekran panellerini sektördeki Samsung ve LG şirketlerinde tedarik edeceği ve sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullanılacağı düşünülüyor.

Pro olamayan diğer iPhone modellerinde ise BOE çıkışlı 60 Hz tazeleme sunulan OLED paneller kullanılacak