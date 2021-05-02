veTeknoloji.net – Bugün Apple’ın en son amiral gemi modeli olan iPhone 12 serisinin en ucuz versiyonu iPhone 12 Mini, güçlü donanım özelliklerinin yanında kullanımı kolay küçük boyutuyla da oldukça ilgi gördü. Yüksek performans vaadeden bu modelle tanıtıldığı günden itibaren rekabete girebilecek bir akıllı telefon modeli Android tarafından gelmemişti.

Asus markası Android platformunda bu eksiği kapatmak ve Apple’a karşı rekabet ortamı oluşturmak için Zenfone 8 ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak adı açıklanmasa da Asus’un yeni modelinin Zenfone 8 Mini olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine iPhone 12 Mini modelinin yaklaşık 669 dolarlık fiyatına nazaran oldukça iyi bir fiyat seçeneği ile satışa çıkması bekleniyor.

ZenFone 8 Mini Modelinin Özellikleri Nasıl Olacak? iPhone 12 Mini’den Farkı Ne?

ASUS Zenfone 8 Mini modelinde 6GB ve 8GB RAM seçeneği ile 128GB dahili depolama alanının bulunacağı ve buna ek olarak 8GB – 12GB ve 16GB RAM seçenekleri ile bütünleştirilen 256GB depolama alanına sahip versiyonların piyasadaki yerini alacağı öne sürüldü. Haliyle kullanıcılar bütçelerine göre kendileri için istedikleri seçimi yapabilecekler ve seçenekleri de çok sınırlı olmayacak.

5.92 inç ekran boyutunun yanında oLED özelliği ile iPhone 12 Mini modelinin Super Retina XDR OLED ekranına rakip olarak çıkacak Zenfone 8 Mini 4.000mAh kapasitesinde 30W hızlı şarj destekli bataryası sayesinde yaklaşık 2 güne yakın bekleme süresini kullanıcılara sunacak.

Asus Zenfone 8 Mini modelinin Türkiye pazarına girip girmeyeceği konusunda şimdilik net bilgilere sahip değiliz. Zira ASUS tarafından bu modelle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldığında bizler de sizin için konuyu haberleştireceğiz.