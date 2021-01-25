Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 12 tıbbi cihaz kullanan insanlar için büyük tehlikeler yaratıyor! Son model iPhone’un ve MagSafe aksesuarlarının kalp pillerinden uzak tutulması gerektiği söyleniyor. İşte haberin detayları…
Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple’ın son sürüm akıllı telefon ve aksesuarlarının tıbbi cihazlarda elektromanyetik problemlere neden olabileceği ortaya çıktı. Apple şirketi bu iddialı zaten kabul edilmesine rağmen, şimdi potansiyel tehlikelerle ilgili yepyeni ayrıntılar öğrenildi.
Apple İddialara İlişkin Resmi Bir Açıklama Yaptı
Apple, iPhone 12 serisi ve MagSafe şarj cihazlarının kalp pili için ciddi sonuçlar doğurabileceğini web sitesindeki destek sayfasına açıkladı. Şirketin yayınladığı yazıya göre söz konusu cihazların tıbbi cihazlardan altı inç, kablosuz şarj durumlarında ise on iki inçlik bir uzaklıkta durması gerektiğini dile getirdi. Apple’dan gelen açıklamada kullanıcılar şu cümleler ile uyarıldı:
“iPhone mıknatısların yanı sıra elektromanyetik alanlar yayan bileşenler içermektedir. Tüm MagSafe aksesuarlarında da ayrıca mıknatıslar yer almaktadır. Bu mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar, tıbbi cihazlarda parazit yaratma problemlerine neden olabilir. Tıbbi cihazınız ile iPhone ya da herhangi bir MagSafe ürünü arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuza ve tıbbi cihaz üreticinize danışmalısınız. Üreticiler, olası parazitleri önlemek için genellikle cihazlarının kablosuz veya manyetik ürünler etrafında güvenli kullanımına ilişkin öneriler sunar. Mevcut cihazlarınızın tıbbi cihazlarınızı etkilediğinden şüpheleniyorsanız, iPhone ve MagSafe aksesuarlarınızı kullanmayı bırakın.“
Bir cevap yazın