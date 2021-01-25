Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 12 tıbbi cihaz kullanan insanlar için büyük tehlikeler yaratıyor! Son model iPhone’un ve MagSafe aksesuarlarının kalp pillerinden uzak tutulması gerektiği söyleniyor. İşte haberin detayları…

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple’ın son sürüm akıllı telefon ve aksesuarlarının tıbbi cihazlarda elektromanyetik problemlere neden olabileceği ortaya çıktı. Apple şirketi bu iddialı zaten kabul edilmesine rağmen, şimdi potansiyel tehlikelerle ilgili yepyeni ayrıntılar öğrenildi.

Apple İddialara İlişkin Resmi Bir Açıklama Yaptı

Apple, iPhone 12 serisi ve MagSafe şarj cihazlarının kalp pili için ciddi sonuçlar doğurabileceğini web sitesindeki destek sayfasına açıkladı. Şirketin yayınladığı yazıya göre söz konusu cihazların tıbbi cihazlardan altı inç, kablosuz şarj durumlarında ise on iki inçlik bir uzaklıkta durması gerektiğini dile getirdi. Apple’dan gelen açıklamada kullanıcılar şu cümleler ile uyarıldı: