Apple, 2021 iPad Pro tabletlerini Nisan ayında piyasaya sürdü ve 12.9” modeli mini LED LCD ile gelen ilk model konumunda. Teknoloji 1000 nit maksimum parlaklığa izin verir ve çok daha ayrıntılı yerel karartma sağlar. Ancak daha küçük olan 11” iPad Pro, şık yeni paneli almadı ve geleneksel bir LCD’ye yerleşti.

Apple analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre bu gelecek yıl değişecek. Hem iPad Pro 11 hem de iPad Pro 12.9, en son yatırımcı notuna göre 2022’de mini LED ile gelecek.

Tabletlerin ayrıca, kablosuz şarjı mümkün kılacak alüminyum kasa yerine cam sırtlara sahip olması bekleniyor.

Apple ayrıca MacBook Pro‘daki Touch Bar’ın daha geleneksel işlev dizisi lehine hareket etmesiyle dizüstü bilgisayarlarında başka bir ekran değişikliğine hazırlanıyor. Bu özellik, son beş yıldır dizüstü bilgisayarların bir parçasıydı, ancak kullanıcılar arasında hiçbir zaman fazla ilgi görmedi.