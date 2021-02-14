Google aylar sonra nihayet popüler video izleme uygulaması YouTube’un iOS sürümüne güncelleme getirdi. App Store’un yenilenmiş gizlilik sözleşmesinden sonra ilk kez gelen bu güncellemeyle, yakında Google’ın diğer servislerinin de güncellenebileceği sonucu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Aralık ayı itibariyle Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, orijinal uygulama mağazası App Store için yeni gizlilik politikaları getirmişti. Çoğunlukla kullanıcıların memnuniyetine ilişkin yenilikler içeren bu güncellemede en önemli maddelerden biri de aplikasyon geliştiricileri için eklenmişti. Burada artık iOS’a uygulamasını eklemek isteyen geliştiricilerin, kullanıcılardan hangi kişisel verilerini aldıklarını ve söz konusu verilerin nasıl işlendiğini Apple’a bildirmeleri şart kılınmıştı.

Birçok şirket bu konuda kendine güvenerek hızlıca yeni güncellemelerini yayınladılar. Ancak kimileri ise biraz ağır hareket etti ve yenilenen gizlilik politikalarına ayak uydurmakta zorlandı. Bunlardan bir tanesi de Google’dı… Halen daha çok sayıda uygulamasını iOS sürümünde güncellemeyen Google nihayet sessizliğini bozdu ve YouTube için büyük bir güncelleme getirdi.

7 Aralık tarihinden beridir ilk kez bir güncelleme alan YouTube uygulaması daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanan değişikliklerini yayınladı. Güncellemenin notları arasında şu esprili mesaj kullanıcılarla paylaşıldı: “Hatalar giderildi, performans iyileştirildi, çok fazla kahve içildi.”

YouTube’a gelen güncellemenin akabinde iPhone ve iPad kullanıcıları çok yakında daha fazla Google uygulaması için güncelleme geleceğini düşünmeye başladı. Siz de hemen App Store’a girerek YouTube uygulamanızı güncel sürüme ulaştırabilirsiniz!