iPhone için Google Chrome internet tarayıcısı uygulaması gizlilik konusunda şahane bir yenilik alıyor. Chrome’da gizli sekmeler artık Face ID desteği alarak yüz tanıma sistemiyle daha korunaklı hale getiriliyor. İşte detaylar…

Apple’ın yüz tanıma sistemi olarak bilinen Face ID özelliği iPhone ve iPad cihazlarında kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına tercih ediliyor. Temel fonksiyonu telefonu açmak için yüzünüzü tanımlamak olan yazılım, şimdilerde birçok uygulama tarafından da ekstra gizlilik önlemleri adına tercih edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de Google’ın internet tarayıcısı olan Chrome uygulaması oldu.

Ortaya çıkan detaylara göre Google, iOS işletim sistemi kullanıcıları için Chrome tarayıcısına Face ID desteği getiriyor. Yüz tanıma sensörü sayesinde uygulama, kullanıcılarının gizli sekmelerini eskisinden de güvenli hale getirerek rahat bir kullanımın önünü açmayı amaçlıyor. Chrome’un iOS’taki Beta sürümünde test edilmeye başlanan bu özelliğin ilerleyen aylarda kararlı sürümüyle Apple kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.

Söz konusu yenilik Chrome 89 Beta sürümünün güncelleme notları arasında göründü. Burada Chrome’a yeniden girdiğinizde, uygulamanın cihaza sizin girip girmediğinizi doğrulayana kadar gizli sekmelerinizi bulanıklaştıracağı mesajı gün yüzüne çıktı. Ancak henüz erken testlerden geçen özellikten Beta sürüm kullanıcıları bile faydalanmaya başlayamadı.

Ayrıca son olarak hatırlatmakta yarar var, Face ID sistemi olmayan daha eski iPhone cihazları için Google ekstra bir Touch ID özelliği de ekleyecek. Bu sayede kullanıcılar parmak izi tarayıcısı yöntemiyle de gizli sekmelerini gönül rahatlığıyla korumaya devam edebilecek.