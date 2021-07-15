Apple, iOS 15‘in beta 3’ünü piyasaya sürdü ve en önemli haberlerden bazıları Safari‘den geldi. Web tarayıcısı tüm Apple platformlarında yeniden tasarlandı ve bu tartışmasız olmadı. Neyse ki iPhone için işletim sisteminin geliştirilmekte olan yeni sürümü, kullanıcıları en çok rahatsız eden özelliklerden birini çözüyor.

Özellikle, Safari adres çubuğunu kastediyoruz. Önceki iOS 15 betalarında ekranın alt kısmında yüzüyordu; ancak üzerine tıklandığında, arayüzün üst kenarına gönderildi ve bu da kafa karışıklığına neden oldu. Yeni yazılım güncellemesi ile Apple, onu klavyeye entegre etmeyi seçti.

Bu, Safari adres çubuğunun arayüzün altında görünmeye devam ettiği, ancak üzerine dokunduğunuzda klavyenin üst kısmında yerleşik olduğu anlamına gelir. Bu şekilde, bir arama terimi veya ziyaret etmek istediğiniz web sitesinin adresini girmek daha kolaydır. Ayrıca, yazmayı bitirdiğinizde klavyeyi aşağı kaydırarak gizlemek artık mümkün.

iOS 15‘teki Safari için bir başka yenilik de, adres çubuğuna basılı tuttuğunuzda görüntülenen menüde artık bir sayfayı güncelleme veya yeniden yükleme seçeneğinin görünmesidir. Bu düğmenin Apple web tarayıcı arayüzünden kaldırıldığını belirtmekte fayda var.

Son olarak, iOS 15′in beta 3’ü Safari’deki sonuç ekranını da iyileştirir. Böylece, görünen sitelerin geçmişimize, web aramalarına veya favorilere karşılık gelip gelmediğini belirlemek daha kolaydır.

Safari yalnızca iOS 15’te güncelleme yapmaz; macOS Monterey’deki yenilikler de var

Apple, yenilenen Safari deneyimiyle ilgili kendi geliştirmelerini içeren macOS Monterey‘in beta 3’ünü de yayınladı. Bu durumda, Cupertido firması sekme çubuğunu ortadan kaldırma kararlılığında geri adım attı. Mevcut ekran boyutunu optimize etmek için çekilmiş ancak kullanıcılar tarafından kabul görmemiştir. Bu nedenle elmanınkiler geleneksel formata dönmüştür.

Yine de, yeni birleşik sekme düzenini, adres çubuğunu ve arama kutusunu yazılım ayarlarından etkinleştirmek mümkündür. Benzer bir seçeneğin yakında iPadOS 15‘e gelmesi bekleniyor, ancak şu anda beta 3 Apple tablette Safari için haber getirmiyor.

iOS 15, iPadOS 15 ve macOS Monterey’in son sürümleri sonbaharda piyasaya sürülecek. Ancak Apple‘ın işletim sistemlerinde yer alan yeni seçenekleri denemek isteyenler Kaliforniyalı şirketin beta yazılım programına kayıt olabilirler.