Apple bugün beta testinin ardından iOS 14.7 ve iPadOS 14.7‘yi bugün halka sunuyor. Yeni güncelleme, iPhone 12 için MagSafe Pil Paketi için destek, Apple Card hesaplarını birleştirme desteği ve daha fazlasını getiriyor. Tüm ayrıntıları paylaştık.

Apple, iOS 14.7‘ye ek olarak bugün iPadOS 14.7‘yi de piyasaya sürüyor. Ayarlar uygulamasına gidip Genel’i ve ardından Yazılım Güncelleme’yi seçerek iPhone veya iPad’inizi güncelleyebilirsiniz. Apple ayrıca bugün tvOS 14.7 ve watchOS 7.6‘yı da halka sunuyor.

iOS 14.7’deki yenilikler neler?

iOS 14.6‘nın Mayıs ayında genel kullanıma sunulmasının ardından iOS 14.7, iPhone kullanıcıları için dikkat çeken bir diğer güncelleme oldu. Buradaki en büyük değişikliklerden biri, erken alışveriş yapanlara şimdiden ulaşmaya başlayan iPhone 12 için yeni MagSafe Pil Paketi desteğidir.

iOS 14.7 ayrıca iki ayrı Apple Kartını birleştirmek ve ortak sahip olunan bir ortak hesap oluşturmak için destek sağlar. Bu işlem, kredi limitlerini birleştirecek ve güncellenmiş Cüzdan uygulamasında bulunabilir.

iOS 14.7, Home uygulaması için HomePod kullanıcıları için yeni bir zamanlayıcı yönetimi özelliği de getiriyor. Bu, iPhone ve iPad’inizdeki Home uygulamasını kullanarak zamanlayıcılar arasında ayarlama yapmanızı sağlar.

İşte iOS 14.7 için tam sürüm notları: