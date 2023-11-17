Yanan arabadan Stanley sapasağlam çıktı! Şirketten araç sahibine harika haber geldi

Çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hâle gelen bir otomobilin içinde bulunan Stanley, araçtan sapasağlam çıktı. O anları görüntüleyen araç sahibi, Stanley'dan hediye araba kazandı.

TikTok, bu sefer ilginç bir hikayeye ev sahipliği yaptı. "danimarieletting" kullanıcı adlı bir TikTok kullanıcısı, aracının yanması sonucu zarar gören bir Stanley termosunun inanılmaz dayanıklılığını paylaştı ve olay büyük yankı uyandırdı. İşte yaşanan olayın detayları:

Geçtiğimiz günlerde, TikTok'ta "danimarieletting" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, kadının aracının yanması sonucu hurdaya dönen aracın içinde bulunan Stanley marka termosunun sağlam kaldığı görülüyor. Üstelik termosun içindeki buzun dahi erimediği, yangına dayanıklılığını koruduğu anlar görenleri şok etti.

Stanley otomobil hediye edecek

Videonun viral olması üzerine Stanley'nin CEO'su Terence Reilly, bir video ile kadına teşekkür etti ve ona yeni bir otomobil hediye edeceklerini açıkladı. Reilly aynı zamanda, birkaç tane Stanley termosunu da göndereceklerini belirtti. Bu jest, hem markanın dayanıklılık iddiasını güçlendirdi hem de sosyal medyada geniş bir ilgi topladı.

Yaşanan olay, TikTok'un güçlü etkileşim potansiyelini ve sosyal medyanın marka-müşteri etkileşimini nasıl şekillendirdiğini bir kez daha gösterdi.

Yanan otomobilde termosun gösterildiği TikTok videosu:

Bir dipnot olarak şunu belirtmekte fayda var; olayın tam olarak nasıl meydana geldiği bilinmiyor. Ayrıca Stanley marka termosun yangın sırasında gerçekten aracın içinde olup olmadığı da belli değil. Tüm bu olay, danimarieletting isimli kullanıcının beyanına göre yaşandı.