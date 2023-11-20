Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, yapılan denemelerde 5G bağlantı hızının saniyede 1 gigabiti bulduğunu belirterek, "Yani internet hızımız âdeta uçuyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen 5G mobil haberleşme altyapısının geliştirme törenine katılarak hem 4,5G sistemlerine hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Teknoloji dünyasında bir çığır açacak olan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikar. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz. Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik bakanlığımız ve BTK koordinasyonunda OSTİM bünyesinde 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni (HTK) kurduk." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 5G Deneyimi

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını belirterek, "5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor." şeklinde konuştu.

5G Destek Çağrısı ve İş Birliği Protokolü

Bakan Uraloğlu, 5G ile ilgili destek çağrısı başlıkları belirlediklerini ve projelere toplam 200 milyon TL'lik destek verilmesini planladıklarını belirterek, "Tam 14 firma ile AR-GE desteği çağrımıza ilişkin tüm süreçleri tamamladık ve projelerimize 1 Ekim 2023 tarihinde başladık. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren bu süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında iş birliği yapıyoruz." dedi.