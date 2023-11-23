Samsung Türkiye, 6 ay ücretsiz Amazon Prime aboneliği veriyor!

Samsung Türkiye, 6 ay ücretsiz Amazon Prime aboneliği veriyor!
Samsung Türkiye, Amazon ile iş birliği yaparak herkese 6 aylık ücretsiz Amazon Prime aboneliği hediye ediyor. İşte bedava Amazon Prime aboneliği yapmanın yolu...

Samsung Türkiye, Amazon ile iş birliği yaparak herkese 6 aylık ücretsiz Amazon Prime aboneliği hediye ediyor. Kampanya kapsamında bir katılım sınırı bulunmuyor ve tüm kullanıcılar, fark etmeksizin kampanyadan faydalanabiliyorlar.

Samsung 6 aylık Amazon Prime hediye ediyor

Samsung Türkiye'nin bu iş birliği ile kullanıcılara sunulan kampanyada, alınan bir promosyon koduyla 6 aylık ücretsiz Amazon Prime aboneliğine sahip olunabiliyor. Katılımcılar, Samsung'un resmi web sitesine giderek kampanyadan yararlanabilirler. Eğer reklam engelleyici kullanılıyorsa, bu engelin kapatılması gerekiyor. Kod, web sitesinde hemen sol altta görüntüleniyor ve bu kod Amazon hesabı giriş ekranında kullanılarak bedava üyeliği aktif edebilirsiniz.

Eğer kişi zaten Amazon Prime üyesiyse, bu kampanyadan elde edilen 6 aylık ücretsiz kullanım süresi mevcut aboneliğine ekleniyor. Ayrıca, daha önce Prime üyesi olmamış kullanıcılar da kampanyadan faydalanabiliyorlar.

Amazon Prime üyelerine sunulan avantajlar arasında ücretsiz kargo, Prime'a özel fırsatlar, Prime Gaming (oyun içi avantajlar), ve Prime Video (dizi, film, belgesel platformu) bulunuyor. Kampanya, kullanıcılara bu avantajları 6 ay boyunca ücretsiz deneme fırsatı sunuyor.

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