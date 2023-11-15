Hızı şok edebilir! Çin, Dünyanın en hızlı internetini kurduğunu iddia ediyor

Huawei, Chine Mobile ve Tsinghua Üniversitesi, Çin'in başkenti ile ülkenin güneyi arasında 3000 kilometrelik bir internet bağlantı altyapısı kurdu ve açıklamalara göre bu atlyapı sayesinde internet hızı saniyede 1,2 terabit!

Huawei ve China Mobile, Çin'in başkenti Pekin'den güneyine uzanan 3000 kilometrelik yeni bir internet ağı kurarak 1,2 Tbps (terabit per saniye) hızında stabil bir bağlantı sunmayı başardı.

Dünyanın en hızlı interneti olduğu iddia ediliyor

Bu girişim, Çin'in geniş bant ve 5G internet altyapılarına verdiği önemi vurguluyor. Açıklamalara göre, proje, yerel anahtar teknolojiler kullanılarak işletilecek ve Çin'in teknolojik yükselişini gösteren bir mesaj niteliğinde.

Bu gelişme, daha önce Nokia'nın Avrupa'da 118 kilometrelik bir hatta ulaştığı 1,2 Tbps bağlantı hızından sonra geldi. Ancak Çin'deki bu yeni altyapı, ülkenin kendi kaynakları ve teknolojileriyle gerçekleştirilmiş bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Çin'in dünya genelindeki teknolojik liderliği konusundaki iddiasını desteklemesi bekleniyor.

Huawei, 5G teknolojisinin yanı sıra geniş bant ve yüksek hızlı internet altyapıları konusunda da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu projenin, Çin'in diğer ülkelerle rekabet gücünü artırmak amacıyla gerçekleştirdiği bir hamle olduğu düşünülüyor.