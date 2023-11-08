Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısı kaldırıldı!

Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısı kaldırıldı!
Dilan Polat'ın YouTube'da 97 milyon görüntüleme alan "Enercii" isimli şarkısı, Spotify ile Apple Music platformlarından kaldırıldı. Bu hamlenin sebebi henüz bilinmiyor.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen tutuklu fenomen Dilan Polat ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın kısa bir süre önce yayımladığı "Enercii" isimli şarkısı, bazı çevrim içi müzik platformlarından kaldırıldı. Neden böyle bir şey yaşandığı ise şimdilik bilinmiyor.

Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindeki birkaç kişi, detaylarını buradaki haberimizde bulacağınız soruşturma nedeniyle birkaç gündür tutuklular. Hâl böyle olunca kendilerinden, Enercii'nin neden çevrim içi platformlardan kaldırıldığına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Şarkıya Spotify ile Apple Music'te ulaşılamıyor

Yaptığımız kontrollerde, Spotify ile Apple Music üzerinden Enercii şarkısına ulaşılamadığını görüyoruz. Her iki platform da hata veriyor. Ancak YouTube için böyle bir durum söz konusu değil. Şarkıya, Dilan Polat'ın YouTube'daki orijinal kanalından ulaşılabiliyor. Şarkının görüntüleme sayısının 97 milyon seviyesinde olduğunu da belirtelim.

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