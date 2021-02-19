Porçay takma adlı sosyal medya fenomeni Ö. A. hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. “Ot İçiyorum” adlı parodi YouTube videosu nedeniyle böyle bir cezayla karşılaşan içerik üreticisi, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek,” suçuyla yargılanıyor. İşte detaylar…

Çektiği YouTube videoları sayesinde özellikle de gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen popüler sosyal medya yıldızı Porçay lakaplı Ö. A. 2018 yılında çektiği “Ot İçiyorum” isimli videosu nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde devam eden davada genç içerik üreticisinin yıllar önce çektiği parodi videosundan ötürü hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Şimdi davadan karar çıktı ve Porçay’ın 4 yıl 2 ay hapsine hüküm verildi.

Sosyal medya üzerinden genç YouTuber’a destek olmak isteyen birçok kişi, #freeporçay etiketi ile tweet atmaya başlarken; Porçay ise kendini parodi yaptığını söyleyerek savundu. Üç yıl önce paylaşılan videoda Ezhel’in parodisini yapan fenomen, yıllar sonra parodisini yaptığı Ezhel ile benzer bir kader paylaştı. Zira bilmeyenler için Ezhel’e de o dönemlerde aynı suçlamayla, yani “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek,” gerekçesi nedeniyle hapis cezası verilmişti. Ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu birkaç aylık hapsinden sonra özgür kalsa da şimdi onun parodisini yapan içerik üreticisi yargı karşısına çıktı.

Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım — Porçay (@komahirrimbuke) February 18, 2021

Porçay: “Olayın Gerçekliğini Hala İdrak Edebilmiş Değilim”

Porçay Ot İstiyorum adlı parodi videosu nedeniyle aldığı cezayı Twitter hesabı üzerinden şu cümlelerle takipçilerine aktardı: “Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım.“