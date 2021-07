Günümüzde internet hayatımızın bir parçası olmaktan çıktı hayatımızın ta kendisi oldu. Pek çok kişi evlerinde ya da iş yerlerinde internet kullanmak için başvuruda bulunuyor ancak port, altyapı gibi sorunlarla karşı karşıya kalıp hizmet alamıyor. İşte bu sorunların tamamını ortadan kaldıran yeni nesil internet!

Altyapı Nedir?

Altyapı, internet hizmetinden faydalanabilmeniz için firmaların yaptığı çalışmalardırın tamamıdır. Ancak, bulunduğumuz her yerde bu çalışma tamamlanmış olmuyor ya da istediğimiz hızda internet kullanmak için yeterli olmuyor. Bu nedenle hizmet alamayan pek çok kişi de hizmet sağlayıcıların dikkatinden kaçmadı ve tüm sorunlarınızı kökünden çözecek bir seçenek buldular.

Altyapısız İnternet Nedir?

İnternet hizmeti sağlayan firmalar cep telefonlarında olduğu gibi her yere taşınabilen bir sistem kurdu. Tek ihtiyacınız modeminizi takabileceğiniz bir priz! Modeminizi yanınızda taşıyarak istediğiniz her yerde her zaman kullanabileceğiniz bu taşınabilir internet, her kullanıcıya uygun paketleriyle daha da yaygınlaşmaya başlayacağa benziyor.

Altyapısız İnternet Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Bu yeni nesil taşınabilir interneti kullanmak oldukça kolay. Modeminizi gittiğiniz her yerde prize takarak kullanmaya devam edebilirsiniz. GSM operatörlerinde olduğu gibi cep telefonlarının çektiği her yerde internetiniz kullanıma hazır demektir. Firmanızın kurulumunuzu yapması ise sadece 1 saatinizi alıyor.

Taşınabilir İnternet Pazarında Tercih Edebileceğiniz 3 Büyük Firma:

Turkcell / Superbox: Turkcell Superonline da ile kotalı ya da kotasız, dilediğiniz hızda pek çok paket bulunuyor. Herkesin ihtiyacına göre tercih edebileceği paketler aynı zamanda herkesin kesesine de uygun. Vodafone / Redbox: Vodafone, kullanıcılarına pek çok farklı tarife ile hizmet sunuyor. Öğrencilere özel tarifeleriyle de kolaylık sağlayan firma sadece kendinize uygun paketi seçmenizi bekliyor. Türk Telekom / Evimde Mobil Wifi: Turk Telekom da taşınabilir internet alanında farklı seçenekler sunan bir firma. Diğer firmalardan farklı olarak kotalı ve daha uygun ücretleriyle göze çarpıyor.

İş yerinizde, evinizde, yazlıklarınızda internetsiz kalmamak, bu seçeneklerden sizin için en uygun olanı bulmak ve kullanamaya başlamak için firmaların internet sitelerini ziyaret edebilir, müşteri hizmetlerini arayabilir ya da bayilerden başvuru yapabilirsiniz!