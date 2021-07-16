The Wall Street Journal‘ın yeni bir raporuna göre Intel, oldukça beklenmedik bir hamleyle GlobalFoundries‘i (GF) satın almaya ilgi gösterdi. Raporda, satın alma görüşmelerinin devam ettiği ve satın almanın, dökümhane için yakın zamanda belirlenen iddia edilen halka arz değerinden %50 daha yüksek bir değerleme olan 30 milyar dolara gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Intel geçtiğimiz günlerde ürünleri için üçüncü taraf dökümhanelerden yararlanmayı daha ciddi bir şekilde düşüneceğini söylediği için bu hareket beklenmedik bir durum. Bu duyuru, Intel’in yeni entegre cihaz üretimi veya IDM 2.0 stratejisinin bir parçası olarak geldi. Ancak, bu stratejinin, Intel’in bunun temeli olabilecek kendi dökümhane kapasitelerini genişletmeye istekli olduğu ikinci bir kısmı da var.

GF, bir zamanlar Intel’in en büyük rakibi AMD‘nin bir parçasıydı. Ancak, hayatta kalmak için maliyetleri düşürmek için, şirket kurucusu Jerry Sanders’ın bir zamanlar gururla “Gerçek erkeklerin harikaları vardır” demesine rağmen, AMD 2008-09’da masalsı olmaya karar verdi. Şu anda, GF’nin %100’üne sahip olan Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Co.’dur, ancak AMD ve GF o zamandan beri bir Gofret Tedarik Anlaşması içindedir.

Bu yıl Mayıs ayında imzalanan ‘A&R Yedinci Değişiklik’ olarak adlandırılan en son anlaşmalarında, AMD’nin 2024’ün sonuna kadar GF’den yaklaşık 1,6 milyar dolarlık gofret satın almasına karar verildi.