Intel, Windows 11 uyumlu şirket ürünleri için yeni bir grafik sürücüsü yayınladı. Yeni sürücü kararlı bir sürüm olarak mevcuttur ve Auto HDR ve F1 2021 oyunu için de destek ekliyor.

Intel, üç büyük şirketin ilkidir, AMD ve Nvidia, Microsoft‘un yakında çıkacak olan Windows 11 işletim sistemi için kararlı bir sürücü yayınlayan diğer iki şirkettir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, muhtemelen Ekim 2021’de çıkması beklenen Windows 11, cihazlarında Windows 10 çalıştıran müşteriler için ücretsiz bir yükseltme olarak sunuluyor, ancak bu yalnızca sistem Microsoft‘un yeni işletim sistemi için yeni donanım gereksinimlerini karşılıyorsa.

Sürüm notları, serbest bırakılan sürücü hakkında ek bilgiler verir. 6. nesil Intel Core işlemci ailesi veya daha yenisini, tümleşik grafikli gerektirir ve Windows 10 sürüm 1809 veya üzeri ve Windows 11 ile uyumludur. Desteklenen işletim sistemlerinin ve Intel donanımının tam listesini sürüm notları sayfasından kontrol edebilirsiniz.

Otomatik HDR desteği için Microsoft’un Windows 11 işletim sisteminin yeni bir özelliği, Iris Plus Graphics veya daha yüksek özellikli 10. Nesil Intel Core işlemciler gerekiyor.

Formula 1 yarış oyunu F1 2021 için desteğin yanı sıra Intel’in yeni grafik sürücüsü, Moonlight Blade ve Call of Duty: Warzone oyunları için optimizasyonlar içeriyor. Her ikisi de DirectX 12’de azaltılmış yükleme sürelerinden ve kekemelikten faydalanmalıdır.

Yeni Intel sürücüsü, bir arşiv ve yürütülebilir dosya olarak mevcuttur. Her ikisinin de yaklaşık 500 Megabayt boyutu var ve çalıştırıldığı cihaza Intel Grafik Sürücüsü ve Intel Grafik Komuta Merkezi yükleyecek.

Yeni Intel sürücüsü, kullanıcıların geçmişte karşılaşmış olabileceği birkaç sorunu ele alıyor. Sürücü, çökmeleri, takılmaları veya grafik anormalliklerini gideren oyunlar için düzeltmelerin yanı sıra, HDMI 2.0 monitörlerini kullanırken uyku ve devam etme sorununu da düzeltiyor. Uyku veya bekleme modundan devam edildiğinde ekran yanmaz.

Bilinen sorunlar listesi, oyunlarda çökmelere veya takılmalara neden olabilecek sorunları listeler. Oyunlar arasında Call of Duty: Black Ops Cold War, Moonlight Blade, Necromunda: Hired Gun, Need for Speed ​​Payback, Rage 2 ve çok daha fazlası yer alıyor. Bazı konular çok spesifiktir, ör. NBA 2K21’de çözünürlüğü 1920×1080’den 1600×900 veya 1280×720’ye değiştirirken, herhangi bir grafik ayarı değiştirildiğinde diğerleri yaşanabilir.

AMD ve Nvidia, Microsoft‘un Windows 11 işletim sistemi için henüz kararlı sürücüler yayınlamadı, ancak önümüzdeki haftalarda bunları yayınlamaları bekleniyor.