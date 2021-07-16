Instagram, kullanıcılarına yükledikleri ve uygulamada paylaştıkları gönderilerle etkileşimlerini artırmak için her zaman heyecan verici özellikler getirmeye çalışır. Platform, geçtiğimiz yıl kullanıcılardan çok sayıda olumlu geri bildirim alan IGTV içerik videosu için ilk kez otomatik altyazı özelliğini kullanıcılarına sundu. Bu başlıklar, gönderiye izleyicileri çekebilecek bir bakış açısı ekleyebileceğinden ve bunlar aynı zamanda markanın doğasını da gösterebilir. Platform ayrıca birkaç ay önce hikayeler için kullanıcıların söylediklerini kendiliğinden metne dönüştüren otomatik altyazı ve farklı türde işaretler başlattı.

Şimdi, bu sefer platform, otomatik olarak oluşturulan bu altyazıları yayın gönderisine de genişletmeye çalışıyor. Yaklaşılabilirliği artıracağı ve izleyicilerin katılımını artıracağı için, yakında çıkacak olan bu özelliğin haberlerini duyunca insanlar çok heyecanlanıyor. Kullanıcılar sesli ve sessiz ortamlarda kullanabileceklerdir. Yaklaşan bu otomatik oluşturulan altyazı özelliği, içerik oluşturucuların bu altyazıları yayınlarına hızlı bir şekilde ekleyebilecekleri için çalışmalarını da kısaltacak, böylece yayınlarını yüklerken altyazılar hakkında endişelenmelerine gerek kalmayacak. Bu seçenek, arkadaşlarınızla veya halka açık yerlerde olduğunuz ve video klibin tam arka planını alamadığınız ve ses seviyesini açamadığınız, çünkü onların öfkesini riske atamayacağınız gibi bazı durumlarda da yararlı olacaktır. sana yakın. Artık bu durumla başa çıkmak için daha fazla seçeneğiniz var.

Birkaç gün önce bir sızıntı, platformun video içeriğini otomatik olarak tam ekranda oynatacak seçeneği test ettiğini tweetlediği için, platform şimdi bu tür otomatik özelliklere daha fazla odaklanıyor gibi görünüyor, ancak bu seçenek henüz piyasaya sürülmedi. Görünüşe göre platform, kullanıcılarına gelişmiş bir deneyim sunmaya çalışıyor. Gönderinin otomatik olarak oluşturulan bu altyazıları büyük bir duyuru değil, ancak yine de kullanıcılara ve içerik oluşturuculara çok yardımcı olabilir, çünkü artık altyazıları düşünmeden videoları kolayca yükleyebiliyorlar çünkü bu özellik işin yarısını yapacak. Bu özellik hala devam ediyor ve yakında piyasaya sürülecek.