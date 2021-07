Instagram, dünyanın her yerinden fotoğraf, video, makara içeriği paylaşan ve her gün farklı türde hikayeler yayınlayan bir milyardan fazla kullanıcısı olan en büyük sosyal medya platformlarından biridir. Instagram, dört türe ayrılmış videolar için büyük bir platform işletiyor, IGTV; Rapora göre, kullanıcıların neredeyse %40’ı her gün video içeriği yayınlıyor.

Son zamanlarda, sızıntı yapan ve geliştirici olarak bilinen Alessandro Paluzzi, platformun otomatik olarak videoları tam ekranda oynatacak yeni bir özelliği test ettiğini vurgulayarak bir tweet yayınladı, böylece sevenler için heyecan verici bir haber olabilir. Videoları tam ekran olarak izlemek için, özellikle tam ekran seçeneğine dokunmaları gerekmeyecek. Bu aynı zamanda kullanıcıların reklam videolarını paylaştıklarında platformdaki işletmeler ve markalarla olan etkileşimini artırmaya yardımcı oluyor ve birçok marka gelecekte bu seçenekten yararlanabilecek.

#Instagram is working to automatically play videos in the feed in full screen 👀 pic.twitter.com/oEwb5vype3 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 10, 2021

Muhtemelen tüm kullanıcılar bu gelen seçeneği beğenmeyebilir, çünkü bazı insanların bu otomatik oynatma davranışından rahatsız olması mümkün olabilir çünkü insanları her videoyu izlemeye zorluyor gibi görünüyor. Bazı kişiler de Paluzzi’nin gönderisine bu seçeneğin can sıkıcı göründüğünü çünkü tüm insanların videoları tam ekranda izlemek istemediğini ve çoğu kişinin videoları rastgele kaydırdığını tekrar tweetledi.

Ancak sızıntı yapan kişi, bu seçeneğin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve bu seçeneğin otomatik olarak kullanıma sunulup sunulmayacağının kesin olmadığını söyledi; belki de platform, kullanıcılara videoları otomatik olarak tam ekranda izlemek istiyorlarsa, önce onu açma seçeneği sunar. Kullanıcılar, bunun yalnızca bir sızıntı olduğunu ve platformun gelecekte de piyasaya çıkmayabileceğini akıllarında tutmalıdır. Her zaman kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya çalışan Instagram’ın bu otomatik tam ekranı etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği de getirmesi umulmaktadır.

Platformun gelecekte bu seçeneği nasıl getirdiğini görelim, ancak ne zaman piyasaya sürüleceği ve buna hangi seçeneklerin ekleneceği henüz doğrulanmadı.