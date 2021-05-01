Son zamanlarda dev sosyal medya uygulamaları dahil herkesin ilgisini çekmeyi başaran davetiye sistemli sesli sohbet platformu Clubhouse, belki de en çok Facebook ve dolayı olarak Instagram tarafını endişelendirdi.

Henüz Android tarafına bir uygulama sunamayan Clubhouse, günden güne popülerliğini kaybetmeye devam ederken diğer dev şirketler de bu dönemden faydalanma girişimlerinde bulunuyor.

Teknoloji gündemine Clubhouse benzeri ya da tıpatıp aynısı özellikler ve uygulamalar neredeyse her hafta kendini gösteriyor.

Bu özellik ya da uygulama geliştirme kısmında en etkili isim bizce Facebook tarafı.

Şirket hali hazırda Facebook adı altında Clubhouse esintili 3 uygulama tanıtmış durumda.

İşte buna benzer bir girişim de bugün Instagram özelliği ile radarımıza takılmış durumda.

Bilindiği gibi Instagram üzerinden çoklu görüntülü sohbetler yapılabiliyor. Kullanıcılar ya da ünlü isimler bu özellik sayesinde diledikleri kişiler ile sohbet edebiliyor ve bunları takipçilerine sunabiliyor.

İşte bu özellik bazı kullanıcıları illa kamera açmak ile zorluyordu.

Kullanıcılar bazen müsait olmadıkları ya da kamera açmak istemediklerinde bu özellik onları oldukça kısıtlıyordu.

İşte bu durum artık değişmiş durumda. Instagram Live özelliğine artık kamerasız katılma özelliği eklenmiş durumda.

Instagram yönetiminin aldığı bu karar sonrası artık kullanıcılar daha rahatça konuşabilecek.

Kullanıcılar tarafından da uzun zamandır beklenen bu özellik bizce hafif de olsa bir Clubhouse esinlenmesi sonucu gerçekleşti.