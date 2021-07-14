Instagram, Hikayeler’de paylaşmayı biraz daha zor hale getirmek için bir test başlıyor. Şirket, Hikayeler’e yerleştirilebilecek bir “yeniden paylaşma” etiketini test ediyor. Seçildiğinde, “son görüntülenenler” sekmesi görünür ve kullanıcıların son bir saatte gördükleri, kaydettikleri veya yayınladıkları gönderiler arasından seçim yapmalarına olanak tanır ve daha sonra hikayelerinde paylaşabilirler. IGTV, makaralar ekleyebilir ve video içeriğini besleyebilirler.

Yukarıdaki resimde testin nasıl göründüğüne dair bir fikir edinebilirsiniz. Önceden, hikayenize bir besleme gönderisi paylaşmak istiyorsanız, bunu gönderinin kendisinden manuel olarak yapmanız gerekiyordu. Bu özellik bir işlevin yerini alacak ve etkili bir şekilde gönderinin kendisinden uzaklaşmanızı ve oluşturma moduna geçmenizi gerektirecek.

Bir Instagram sözcüsü, testin insanları yayınladıkları hakkında daha “kasıtlı” ve “kasıtlı” hale getirmek için tasarlandığını söyledi. Muhtemelen bu, insanların bir gönderiden sadece bir paylaş düğmesine dokunmalarını istemedikleri ve bunun yerine bunu yapmak için biraz daha fazla sürtüşme getirdikleri anlamına geliyor. Aynı zamanda, Instagram muhtemelen insanların uygulamadaki içerikle daha fazla etkileşim kurmasını istiyor ve bu, insanların gördüklerinin çıtasını yükseltebilir ve dolayısıyla çeşitli fotoğraf ve videolara dokunmalarını sağlayabilir.