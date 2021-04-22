Tanıtıldığı ilk günlerinde özellikle TikTok videolarının Intagram içerinde kullanıma koyulduğu Instagram Reels, hatırlatmak adına 15 saniyelik videoların dikey bir formatta izlenebildiği bir özellik olarak kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar sonrası TikTok vidolarını içerisinde bulunan TikTok logoları sistem tarafında otomatik olarak kırpılmaya ve kesilmeye başlanmıştı.

Bugün ise tahmin edilebileceği gibi artık özellik içerisinde reklam gösterilmeye başlanacak haberleri yapılmaya başlanmış durumda.

Oldukça geniş bir kitle tarafından kullanıldığı ifade edilen Instagram Reels özelliğine reklam getirmek tahmin edilesi bir gelişme.

Instagram yönetiminin bu reklam özelliğini ilk olarak Hindistan merkezinde kullanıma açtığı ifade ediliyor. Instagram’ın çok kısa bir süre içerinde başta ABD olmak üzere tüm ülkelere reklam göstermeye başlayacağı aktarılan bilgiler arasında.

Bunun dışında Instagram yepyeni bir reklam özelliği daha sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni reklam hamlesinde Instagram Reels özelliğinden daha çok getiri sağlayacağı düşünülen küçük çıkartmalardan oluşan bir reklam bulunuyor. Günlük hayatta herkesin kullandığı hikaye özelliğine artık küçük reklamlar verilebilecek. Aşağıdan görsele ulaşabileceğiniz yeni hikaye reklamları şu an sadece büyük firmaların içeriklerinde kullanıma açıldı. Fakat bu özelliğin de kısa bir süre içerisinde herkes açık hale geleceği tahmin ediliyor.

Instagram Reels Özelliğinin İstenilen Forma Dönüşmediği Belirtildi

Instagram CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre Instagram Reels henüz istenilen verimliliğe ulaşmış durumda değil. Yönetimin bu açıklama sonrası reklam göstermeye başlayacak olması kafalarda soru işareti oluşturmuş durumda.