Facebook’un sahibi olduğu Instagram, geçtiğimiz günlerde veri çalınması ve takip olayları ile gündeme gelmişti.

Sosyal medya ile günümüze maalesef saldırgan dil de dahil olmuş durumda. Özellikle kadınlar için oldukça ve ünlü kişiler için oldukça kullanışlı bulunan yeni sistem ile Instagram yönetimi önemli bir sorunu ele almış gibi gözüküyor.

Instagram yeni tanıttığı özel mesaj filtre sistemi ile birçok tehdit içerikli mesajların otomatik olarak önüne geçecek.

Uygulamada artık belirlenen kelime ya da kelime gruplarını barındıran özel mesaj istekleri sistem tarafından otomatik olarak engellenecek.

Bu yeni özellik ile birçok sosyal medya ünlüsü ya da normal kullanıcı önemli bir sorundan kurtulacak gibi gözüküyor. Bilindiği üzere günümüz sosyal medya uygulamaları ile insanlar çok kolay bir şekilde saldırgan ifadeler kullanabiliyor ve bu ünlü kişiler için önemli sorunlar yaratıyor.

Instagram Yönetiminin Yeni Kararı Beğeni Topladı

Instagram tarafında hali hazırda saldırgan ifadeler aktif edilebiliyor fakat istenilen yeni ifadeler sisteme eklenebiliyor. Instagram yönetiminin konu üzerinde halen çalıştığını ve sosyal medya uygulamasını daha da güvenli bir hale dönüştüreceği belirtiliyor.

Bu yeni filtre sistemi henüz ülkemizde kullanıma açılmış durumda değil fakat aktarılana göre çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya ve dillere uyarlanacak.

Instagram yönetiminin böyle bir karar alması ve uygulamaya sunması herkesi sevindiren bir gelişme olarak gösteriliyor.