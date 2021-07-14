Instagram bugün, insanların hesaplarını güvende tutmalarına yardımcı olacak Güvenlik Kontrolü adlı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bir blog gönderisinde Instagram, Güvenlik Kontrolü’nün “hesapları saldırıya uğramış olabilecek kişilere, onları güvence altına almak için gereken adımlar boyunca rehberlik edeceğini” söyledi.

Bu, giriş etkinliğini kontrol etmeyi, profil bilgilerini gözden geçirmeyi, giriş bilgilerini paylaşan hesapları onaylamayı ve telefon numarası veya e-posta gibi hesap kurtarma iletişim bilgilerini güncellemeyi içerir.”

Güvenlik Kontrolü ile kullanıcılar e-postalarının, cep telefonu numaralarının, profillerinin ve giriş bilgilerinin doğru olup olmadığını görebilecek ve her birini yönetebilecekler.

Bunun yanı sıra Instagram, herkesin uygulayabileceği önerilen birkaç adımla kullanıcıların hesaplarının güvende olduğundan emin olmak istiyor:

İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştir: Instagram, kullanıcıların bir 2FA uygulaması kullanmasını önerir. Önümüzdeki haftalarda, belirli ülkelerdeki WhatsApp kullanıcılarının bir WhatsApp numarası kullanarak hesaplarını koruyabileceğini söylüyor.

Instagram, kullanıcıların bir 2FA uygulaması kullanmasını önerir. Önümüzdeki haftalarda, belirli ülkelerdeki WhatsApp kullanıcılarının bir WhatsApp numarası kullanarak hesaplarını koruyabileceğini söylüyor. Telefon numarasını ve e-postayı güncelleme: Telefon numaranızın ve e-postanızın güncellendiğinden emin olun. Instagram’a göre bu veriler, bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından değiştirilmiş olsa bile kullanıcının hesabı kurtarmasını sağlar.

Telefon numaranızın ve e-postanızın güncellendiğinden emin olun. Instagram’a göre bu veriler, bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından değiştirilmiş olsa bile kullanıcının hesabı kurtarmasını sağlar. DM kontrolü: Instagram, kullanıcılara DM göndermediğini açıkça söylüyor. “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, hesap şifreleri gibi hassas bilgilere erişmeye çalışmak için insanlara DM gönderen kötü niyetli hesaplarda bir artış görüldü. Geçtiğimiz iki ay boyunca bu mesajlar hakkında onları uyarmak için insanların Gelen Kutularının en üstüne bildirimler gönderdik. Instagram, hesabınızla ilgili olarak size ulaşmak isterse, bunu ayarlarınızdaki “Instagram’dan E-postalar” sekmesinden yapacağız.”İçeriği ve şüpheli bulduğunuz hesapları şikayet edin: Kullanıcılar, bir hesabı ziyaret ederek ve doğrudan profillerinden rapor vererek, tek tek içerik parçalarını Instagram’a bildirebilir.

Instagram, kullanıcılara DM göndermediğini açıkça söylüyor. “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, hesap şifreleri gibi hassas bilgilere erişmeye çalışmak için insanlara DM gönderen kötü niyetli hesaplarda bir artış görüldü. Geçtiğimiz iki ay boyunca bu mesajlar hakkında onları uyarmak için insanların Gelen Kutularının en üstüne bildirimler gönderdik. Instagram, hesabınızla ilgili olarak size ulaşmak isterse, bunu ayarlarınızdaki “Instagram’dan E-postalar” sekmesinden yapacağız.”İçeriği ve şüpheli bulduğunuz hesapları şikayet edin: Kullanıcılar, bir hesabı ziyaret ederek ve doğrudan profillerinden rapor vererek, tek tek içerik parçalarını Instagram’a bildirebilir. Giriş İsteğini Etkinleştir: Güvenlik Kontrolü’nün yanı sıra Instagram, uygulamada iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarladığınızda, birisi sizin yapmadığınız bir cihazdan veya web tarayıcısından hesabınıza giriş yapmaya çalıştığında bir uyarı alacağınızı söylüyor.

Instagram‘ın arkasındaki ekip ayrıca Destek Gelen Kutusu’nda önemli bir güncelleme yaptıklarını, böylece kullanıcıların raporlarda neler olduğu hakkında en son bilgileri öğrenebileceğini veya gönderilerinden herhangi birinin Instagram’ın politikalarını ihlal edip etmediğini öğrenebileceğini söylüyor.