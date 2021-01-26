Sosyal medya uygulaması Instagram içerik oluşturucuları ve işletme hesapları için yeni bir özellik getirdi. Platformun kazandığı son özellikle beraber profesyonel kontrol paneli, kullanıcıların sayfalarını geliştirmek için daha gelişkin istatistikler tutabilecek. İşte detaylar…

Facebook şirketine bağlı olarak çalışan Instagram platformu bugün gelen yeni profesyonel gösterge paneli özelliği ile beraber işletme hesapları ve içerik üreticileri için gelişmiş raporlar sunmaya başladı. Instagram’da profesyonel bir hesap kullanan herkes için aktif hale gelen bu özellik, sayfalarını geliştirmek isteyen kullanıcılara muazzam ölçüde rehberlik yapmak üzere çalışma sergileyecek.

Şu anda Instagram’da işletme hesabı kullanan ya da içerik üreticisi profili açan kullanıcılar için açılan profesyonel kontrol sayfası, pek çok istatistik ve raporu tek bir sayfada buluşturuyor. İçerik üreticileri için ücretli ortaklık ya da diğer para kazanma özellikleri için kısayollar gösterilirken; işletmelerde ise alışveriş özelliklerini ayarlama, reklam istatistiklerini tutma gibi ayrıcalıklara erişilebilecek. Tüm bunların haricinde söz konusu panelde hesap analizleri, kullanıcı eğilimleri ve benzer çeşitli makalelere ulaşabileceğiniz bağlantılar yer alacak.

Esas itibariyle bu özellikler Instagram için çok da yeni şeyler değil… Zira bunların hemen hepsini daha önce ünlü sosyal medya uygulamasında görebiliyorduk. Fakat hiçbir zaman bu verilere erişmek böylesine kolay olmamıştı. Platformun böyle ince çalışmalara girmesi, içerik üreticilerine verdiği desteği de fazlasıyla ortaya koyuyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda üreticiler için daha fazla destek gelecek mi…