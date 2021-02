Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Hikayeler panelini TikTok benzeri bir tarzda düzenliyor. Yukarı ve aşağı sürükleyerek story ekranında gezinebileceğiniz bir tasarım üzerinde çalışan platform şu anda bu özelliği test ediyor. İşte detaylar…

Facebook şirketine bağlı olarak çalışan başarılı sosyal medya uygulaması Instagram her gün bir dizi yeni özelliği test aşamasına sokuyor. Platformdan gelen son sızdırma haberlerine göre geliştiriciler şu anda Hikayeler panelinde birtakım düzenlemeler getirecek. Şimdiye kadar sağa sola kaydırarak gezinebildiğimiz story paneli artık yukarı aşağı sürüklemeyle çalışacak.

Instagram’ın üzerinde çalıştığı son yenilik bariz bir biçimde platformun, kısa video odaklı TikTok uygulamasından esinlendiğini ortaya çıkarıyor. Geliştiricilerin kodlamaları arasında sızdırılan yenilik, bu sayede daha pratik bir görünüme ulaşmayı amaçlıyor gibi durmakta. Bilindiği üzere Instagram’ın ana sayfası da dikine kaydırarak gezebileceğimiz bir formata sahip; böylelikle hikayeleri de buna entegre ederek kullanıcılar için daha tutarlı bir deneyim sağlanması umuluyor.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021