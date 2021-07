Instagram, iOS kullanıcıları için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu kez, sosyal ağ, aynı cihazda iki veya daha fazla profili oturum açmışsa, kullanıcıların hesaplar arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlamak için yeni bir ana ekran widget’ı uygulamak istiyor.

Yeni özellik ilk olarak Facebook‘a ait uygulamalardaki gizli özellikleri ortaya çıkarmasıyla tanınan geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından açıklandı.

Paluzzi tarafından gösterildiği gibi, yeni widget yalnızca orta boyutta sunuluyor ve dört farklı Instagram hesabını gösterebiliyor. Geliştirici daha fazla ayrıntı paylaşmamış olsa da, kullanıcılar muhtemelen widget’ta onlara dokunarak hesaplardan herhangi birine erişebilecekler.

Tabii ki, bu hala geliştirme aşamasında olduğundan, widget’ın son sürümü daha fazla boyutta ve diğer düzen seçenekleriyle mevcut olabilir. Bu noktada, bu pek olası görünmese de, Instagram’ın yeni widget’ı halka sunmadan önce rafa kaldırma olasılığı da var.

Şu anda, aynı cihazda oturum açmış iki veya daha fazla Instagram hesabı olan kullanıcıların önce Instagram uygulamasını açması ve ardından hesap menüsünü göstermek için profil simgesine dokunup basılı tutması gerekiyor. Profil simgesine iki kez dokunmak, hesaplar arasında da kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

#Instagram is working on a widget for #iOS 👀

ℹ️ The widget will allow you to quickly switch between your accounts. pic.twitter.com/O9RoNhXN1Z

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 19, 2021