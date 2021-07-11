Son zamanlarda Instagram, kullanıcıların çok fazla zaman harcadıkları platform içi kötüye kullanımın üstesinden gelmek için öne çıkan yeni bir Limitler seçeneği sundu. Yıllar geçtikçe, internet Rage Mob ve iptal kültürü yaygınlaştıkça bu özelliğin önemi katlanarak arttı. Sadece bu da değil, etkileyicilerin platformda karşılaştığı her türlü yanlış bilgi, vücut utandırma ve her türlü olumsuz geri bildirimde bir artış oldu.

Platformdaki bu şikayetler ve olumsuz etkileşimler, ilk olarak 2019’da, kullanıcının belirli yorumları kendi görüşlerinden gizlemesini sağlayan Kısıtla seçeneğinin sunulmasına yardımcı oldu, ancak, kullanıcıyı takip eden kişiler tarafından hala görülebiliyordu ve yine de olumsuz önyargıyı yansıtıyordu. yorumlarla yansıtıldı.

Ancak, şu anda beta testinde olan Limitler seçenekleri, kullanıcılara belirli bir hesap grubunun kullanıcının gönderileriyle etkileşime girmesini engelleme seçeneği sunar. Kullanıcıya etkileşimi yalnızca kendilerinden değil, takipçilerinden de saklamasını sağlar.

Güncelleme ve özellikleri, sosyal medya danışmanı Matt Navarra (başlangıçta Ahmed Ghanem tarafından tespit edildi) tarafından sosyal medya web sitelerinde yayınlandı. Özelliğin bazı özelliklerini içeriyordu ve beta testinde sınırlandırılabilecek iki grubu tanıttı: Kullanıcıyı takip etmeyen Hesaplar ve kullanıcıları çok yakın zamanda takip eden hesaplar.

İki gruptan ikincisi, bir kullanıcının akışla her türlü etkileşimde bulunabilmesi için önceden seçilmiş bir süre beklemesi gereken oyun akış platformu Twitch’te sıklıkla kullanılan özelliğin bir yan ürünüydü. yorumlar ve alt yazılar vb. Bu özellik şimdi, kullanıcının yeni takip eden kullanıcıların veya takip etmeyen kullanıcıların etkinliğini sınırlamak istediği gün sayısını seçebileceği Instagram’a yükseltildi.

Bunu, Instagram’dan özelliği tanıtma nedenlerini açıklayan bir açıklama izledi. Açıklamada, sosyal medya platformunun, kullanıcılarına nefret ve/veya yoğun taciz ve tacizle karşı karşıya kaldıklarında kullanabilecekleri seçenekler ve seçenekler sunmayı amaçladığı belirtildi. Özelliğin yalnızca yorumlardaki etkileşime açık olmadığı, aynı zamanda iki grubun Direkt Mesaj göndermesini de sınırladığı da açıklandı.

Bu özelliğin test süreci şimdi başladı ve özellik, Instagram için kullanıcı test havuzunda bulunan herkes tarafından kullanılabilir. Şimdi havuzun bir kısmı için, Limitler seçeneğinin tadı verilmeden önce beta testinin sonuçlarını ve özelliğin etkinliğini beklemek zorunda kalacaklardı.