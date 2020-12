İlk defa Ağustos ayında adını duyduğumuz Infinix Zero 8 modeli nihayet Infinix tarafından büyüyen bir telefon serisi haline geliyor. Zero 8 ailesinin yeni üyesi Zero 8i, daha hafif özellikleri ve daha ucuz fiyatıyla teknoloji meraklıları için duyuruldu.

Infinix Zero 8i Teknik Özellikleri

Infinix’in yeni telefonu genel tasarımı ve görünüşü itibariyle klasik Zero 8 modeline oldukça çok benziyor. 6,85 inç LCD ekran ile gelen cihaz Full HD+ çözünürlük oranı ile birlikte 90 Hz yenileme hızına sahip. Helio G90T yonga seti ile gücüne güç katan cihaz 8 GB RAM kapasitesi ile 128 GB depolama alanını eşleştirmiştir. Aynı zamanda microSD yuvası sayesinde bellek genişletmek de mümkün görünüyor.

Klasik modelde kullanılan 64 MP ana kameranın aksine f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48 MP birincil kameraya yer veren Infinix Zero 8i telefonu; dörtlü kamera sistemini 8 MP ultra geniş, 2 MP derinlik sensörü ve bir tane de şimdilik bilinmeyen mercekle tamamlamaktadır. Dörtlü LED flaş desteği bulunan cihazda HDR, panorama ve 4K video kayıt gibi modlar yer almaktadır.

İkili selfie kamerası ile dikkat çeken cihaz, ön panelinde 16 MP ve 8 MP‘lık iki adet lens taşımaktadır. 4,500 mAh pil kapasitesi ile uzun kullanım ömrü yakalayan model 33W hızlı şarj desteği ile gelmektedir.

Infinix Zero 8i Fiyatı

Android 10 işletim sistemi ile açılan Zero 8i satış fiyatı itibariyle yaklaşık 200 dolar gibi bir fiyat karşılığında listelenmeye hazırlanıyor. Telefon ilk durak olarak 9 Aralık tarihinde Hindistan merkezli perakende satış sitesi Flipkart’ta sergilenecek. Cihazın renk seçenekleri Siyah ve Gümüş olacak.