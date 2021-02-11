Infinix Smart 5 telefonu bugün Hindistan’da yapılan lansman etkinliğiyle piyasaya sunuldu. Smart 4’ün halefi niteliğindeki akıllı telefon ucuz fiyatı ve ideal özellikleri ile dikkatleri üzerinde topladı. İşte ayrıntılar…

Ülkemizde Baytell şirketi ile işbirliği içinde olan ve yakında Türkiye’de telefon üretimi yapmaya başlayacağı bilinen Infinix bugün Hindistan pazarında yeni telefonunu satışa sundu. Adını yavaş yavaş teknoloji takipçilerine duyuran ve kararlı adımlarla güçlü cihazlarını piyasaya süren firma, Smart 4’ün halefi niteliğindeki model sayesinde oldukça beğeni topladı. Cihaz gerek tasarımı gerekse donanım ayrıntıları bakımından artı puan aldı.

Infinix Smart 5 Tek Şarjla 50 Gün Bekleme Süresi Garanti Ediyor

6,82 inçlik ekranında 720×1640 piksel HD+ çözünürlük vadeden Infinix Smart 5 telefonu 20.5:9 en boy oranıyla geliştirilerek Android 10 işletim sistemi üzerinde XOS 7 UI arayüzünü çalıştırıyor. Helio G25 yonga seti sayesinde performansını idealize eden modelde 2GB RAM kapasitesi kullanılırken, 32GB depolama alanı yer almakta. Buna ek olarak daha fazla bellek talep edenler için ise microSD kart girişine izin verilmektedir.

Tek şarjla 50 günlük bekleme süresi gerçekleştirdiğini iddia eden yeni Infinix telefonu 6,000 mAh geniş pil kapasitesinden beslenmektedir. Ön tarafta 8MP‘lik bir lens barındıran model arka tarafta 13MP ana kamera ve buna ek olarak derinlik sensörü ve LED flaşla kurulumu tamamlıyor.

Infinix Smart 5 Ucuz Satış Fiyatı ile Öne Çıkıyor

Siyah, Mavi, Yeşil ve Mor olmak üzer toplamda dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkan Infinix Smart 5 şu anda Hindistan’da büyük beklenti yaratmış durumda. Cihazın ilk satışlarının 18 Şubat’ta gerçekleşeceği belirtilirken, fiyatı ise yaklaşık 123 dolar olarak açıklandı. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceğiyse şu an için bilinmemekte.