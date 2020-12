Bu gece Disney Investor Day 2020 etkinliğinde tanıtılan bir dolu yeni proje arasında, ilk Star Wars anime dizisi de serinin hayranlarına müjdelendi! Gelecek yıllarda Toy Story spin-off’u Buzz Işık Yılı filmi gibi daha pek çok nitelikli projeyle hayranları karşısına çıkacak platform, yeni Yıldız Savaşları franchise projesiyle bu defa bambaşka bir şey deneyecek. Seriye ilk defa bir anime uyarlaması kazandırılacak.

Star Wars Vision anime dizisi Disney’in orijinal video yayın hizmeti Disney+ üzerinde yayınlanacakken, seriye sadık bir antoloji oluşturmak öncelikli hedeflerden bir tanesi olacak. Ayrıca anime sanatının doğduğu yer olan Japonya’dan da pek çok sanatçı ekibe dahil edilecek. Böylelikle her iki kitleyi de bir araya getirip, popüler animeler ile yarışabilecek bir Yıldız Savaşları animasyonu ortaya çıkarılacak.

Obi-Wan, Ashoka, Lando ve Rangers gibi unutulmaz karakterleri yeniden ağırlamayı planlayan Star Wars Vision yayın tarihi itibariyle 2021 yılında Disney Plus platformunda gösterime girecek. Şimdilik merakla beklenen anime dizisinin hiçbir görüntüsü basına servis edilmedi. Ancak hayranları sevindirecek bir şekilde, Yıldız Savaşları Vision’ın logosu paylaşıldı!

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/syUmiL7SdI

— Disney (@Disney) December 10, 2020