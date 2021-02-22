Konforlu ve şık cihazlarıyla dikkat çeken Huawei yeni katlanabilir amiral gemisi telefonu Mate X2 modelini piyasaya sürdü. Bir süredir katlanabilen telefon konusunda piyasayı rakiplerine teslim edip sessizliğini sürdüren Huawei’in nihayet yepyeni cihazıyla karşılaşma şansına sahip olduk! Eski modellere göre çok daha kullanışlı şekilde geliştirilen katlanan tasarım, hem estetik olarak hem de donanım özellikleri itibariyle gözleri üzerine çekti.

Huawei’in Yeni Katlanan Telefonu Tasarımıyla Büyülüyor!

İç ekranı 8 inç boyutunda olan Huawei Mate X2, 2480×2200 çözünürlük kalitesiyle tasarlandı. Dış ekranıysa 6,45 inçlik 2700×1160 piksel çözünürlükle hazırlanan model, her iki ekranını da 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlarla birleştiriyor. 295 gram ağırlığında olan telefon elbette alternatif modellere göre daha ağır görünse de hazırlanan mekanizmaların bunu zorunlu kıldığını görüyoruz.

Huawei Mate X2 Yüksek Performansıyla Göz Dolduruyor!

Leica işbirliğiyle geliştirilen arka kamera modülü için 50 megapiksellik bir ana kameraya yer verildi. Burada f / 1.9 diyafram açıklığı kullanan cihaz aynı zamanda OIS ve 4K video kaydı gibi seçenekleri desteklediğini belirtti. Buna ek olarak kaput kısmında 16MP’lik ultra geniş açılı lens kullanılırken, ayriyeten 12MP ve 8MP’lik merceklerle kurulum tamamlandı. Selfie kamerası içinse f / 2.2 diyafram açıklığıyla tasarlanan 16 megapiksellik lense alan açıldı.

Gücünü Huawei’in geliştirdiği HiSilicon Kirin 9000 yonga setinden alarak şahane bir performans yakalayan Huawei Mate X2, 8GB RAM kapasitesi ve 256GB ya da opsiyonel olarak 512GB’lık dahili depolama alanları yarattı. 4,500 mAh batarya kapasitesiyle uzun saatler hizmet veren cihaz, 55 watt hızlı şarj desteğiyle pratik bir kullanıma eşleştirildi.

Mate X2 İdeal Sayılabilecek Fiyatı ile Dikkat Çekti

Android 10 işletim sistemiyle açılacak ve EMUI 11.0 kullanıcı arayüzüyle çalışacak Mate X2’nin satış fiyatı ise yaklaşık 2.780 dolar olarak açıklanmış durumda. Elbette bu 256GB’lık bellek seçeneği için söz konusu. 512GB sürümüyse 2.940 dolardan alıcı karşısına çıkacak. Cihaz ilk defa 25 Şubat tarihinde Çin’de raflara gelecekken, henüz uluslararası kullanılabilirlik durumuyla ilgili kaydedilmiş bir açıklama bulunmuyor.