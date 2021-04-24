Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, yeni bir girişim hakkında ilk detayları paylaştı.

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Huawei Ads isimli sadece Huawei cihazları için geliştirilen özel bir reklam altyapısı olarak tanıtıldı.

Huawei açıklamasına göre özelliği test etmek isteyen ajanslara özel krediler ve ödemelerle ilgili bir programın başlatıldığı ve bu sayede Avrupa pazarları için bu reklam altyapısının genişletildiği ifade ediliyor.

Yukarıda da dediğimiz gibi Huawei modelleri için özel olarak geliştirilen bu reklam platformu aktarılana göre, Huawei akıllı telefon modelleri ve diğer cihazlarına uyumlu ve 700 milyonda fazla cihaza hiç olmadığı kadar başarılı sonuçlar göstermeye odaklanıyor.

Oluşturulan ortaklıkta reklam verenlere bazı krediler verilerek çalışmaları arttırılmak isteniyor.

Huawei Ads için belirlenen maddeler şu şekilde;

Deneme programına hak kazanan doğrudan reklam verenlere sunulan ücretsiz reklam kredisi

Sertifikalı ajanslar için medya harcamalarında geri ödemeler

Kurulum ve katılım süreci boyunca özel destek

Kampanya oluşturma ve optimizasyon konusunda uzman tavsiyesi

Sertifikalı iş ortakları için test aşamasındaki yeni beta ürünlere erişim

Sertifikalı ortaklar için ek koçluk ve eğitim seansları

Google lisansı sonrasın alınan karar sonrasında Huawei Ads başta Huawei olmak üzere birçok yeni reklam vereni de büyütebilir.

Program ile Huawei süreli olarak tüm uygulamalarında reklam gösterim sözü veriyor.