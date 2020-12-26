Yeni Huawei akıllı saati Watch Fit bu ay resmen piyasaya çıkmıştı. Henüz ön sipariş aşamasında olan smartwatch cihazı için yakında Elegant Edition adlı bir versiyon daha satışa sunulacak. Beklenen ürünün 8 Ocak’ta raflara gelmesi bekleniyor.

Yakın bir zaman önce Huawei akıllı saat pazarına yeni dahil ettiği Watch Fit isimli smartwatch ürününü kamuoyuna tanıtmıştı. Şu anda kimi online alışveriş platformlarında listelenen ürüne alternatif olarak şirket bir sürüm daha getirmeyi planlıyor. Bugün Weibo üzerinden sızdırılan cihazın satış fiyatı ile beraber fotoğrafları ve teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Huawei Watch Fit Elegant Edition cihazı oldukça kibar bir tasarım ile geliştirilerek metal bir çerçeve etrafında kauçuk kayış görünümüyle hazırlandı. 456 x 280 piksel çözünürlük oranı ile oluşturulan akıllı saat, 1.64 inç AMOLED ekran üzerinde 326 ppi renk kalitesi vadediyor.

Huawei Watch Fit Elegant Edition Özellikleri ile Göz Dolduruyor!

Çeşitli uygulamalardan yararlanmak ve müzik dinlemek adına 4 GB dahili depolama alanı sunan Watch Fit Elegant Edition, Bluetooth 5.0 desteği içerecek. Bunun dışında cihazda olması muhtemel özellikler arasında ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü ve GPS gibi hizmetlerin bulunacağı düşünülüyor. 10 güne kadar dayanıklı şarj kapasitesi ile beğeni toplayacak ürün, suya karşı dayanıklılık göstermesiyle de ilgi odağı haline gelecek. Cihazın temel bazı özellikleriyse şunlar:

HUAWEI TruSeen 4.0: Kalp atış hızı izleme

HUAWEI TruSleep 2.0: Uyku takibi

HUAWEI TruRelax: Stres yönetimi

Kan ve oksijen seviyesi kontrolü

Adet döngüsü periyodu

Hatırlatıcılar

Uygulama bildirimleri

Arama ve mesaj desteği

Spor yaparken ideal bir kullanım gösterecek Huawei Watch Fit Elegant Edition, HiSilicon Kirin A1 yonga seti ile güçlü bir performansa erişecek. Cihazın 8 Ocak 2021 itibariyle ilk olarak Çin’de satışa çıkacağı iddia ediliyor.