Huawei Watch 3 akıllı saat modeli, serinin diğer modellerinde olduğu gibi yuvarlak bir kasa ile gelecek. Aktarılan bilgiye göre Wacth 3, geniş bir saat arayüzüne sahip.

Hatırlatmak adına ABD ile yaşadığı kritik ambargo sebebiyle kendi ekosistemini geliştiren Huawei, yeni tanıtacağı Watch 3 modelinde HarmonyOS temellerini kullanıyor. Watch 3 modeline ek olarak bir de Watch 3 Pro modelini de tanıtacağı resmen duyuran Huawei, iki model arasında nasıl bir farklılık olacağı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Firma sadece iki modelde de ya da sadece Pro modelinde elektronik sim desteği sunacağı bilgisini aktardı.

Huawei’nin Watch GT modelinden performans olarak arkada olacağı düşünülen Watch 3, yine de çok pasif bir model olmayacağı iddia ediliyor. Akıllı saat modelinin detaylarının ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Hongmeng os UI design becomes more suitable for a round dial.#HUAWEIWatch3Series https://t.co/v7WZVssQQY pic.twitter.com/TpLL9qLJQi

