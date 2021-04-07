Huawei Watch 3 akıllı saat modeli, serinin diğer modellerinde olduğu gibi yuvarlak bir kasa ile gelecek. Aktarılan bilgiye göre Wacth 3, geniş bir saat arayüzüne sahip.

Hatırlatmak adına ABD ile yaşadığı kritik ambargo sebebiyle kendi ekosistemini geliştiren Huawei, yeni tanıtacağı Watch 3 modelinde HarmonyOS temellerini kullanıyor. Watch 3 modeline ek olarak bir de Watch 3 Pro modelini de tanıtacağı resmen duyuran Huawei, iki model arasında nasıl bir farklılık olacağı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Firma sadece iki modelde de ya da sadece Pro modelinde elektronik sim desteği sunacağı bilgisini aktardı.

Huawei’nin Watch GT modelinden performans olarak arkada olacağı düşünülen Watch 3, yine de çok pasif bir model olmayacağı iddia ediliyor. Akıllı saat modelinin detaylarının ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Hongmeng os UI design becomes more suitable for a round dial.#HUAWEIWatch3Series https://t.co/v7WZVssQQY pic.twitter.com/TpLL9qLJQi — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 5, 2021

Huawei Watch 3 Serisi Ülkemizde Satışa Sunulabilir

Huawei imzalı akıllı saat modelleri oldukça şık ve kullanışlı modeller olarak kendini kanıtlamış cihazlar. Fakat Apple ekosisteminde de olduğu gibi bu cihazların kullanım becerilerini artırabilmek için akıllı telefon modellerini de kullanmak gerekiyor.

Huawei yaşanan ABD krizi ile akıllı telefon üretiminde bir süreliğine yavaşladı fakat teknoloji şirketlerine göre 2021 ve 2022 yıllarında eski üretim gücüne geri dönmesi bekleniyor.