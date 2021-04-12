İş Ortakları Konferansı içerinde açıklamalar bulunan Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, konuşmasına ortaklarına memnuniyet ile başladı ve işbirliğinin altını çizerek başladı. Etkinlik dahilinde görüşmeler yapıldı ve katılanların soruları cevaplandı.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, konuşmasına; “Huawei birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı 2020’de de büyümesini sürdürdü.

Huawei’in 2020 satış geliri 136,7 milyar dolara ulaşırken, şirket yıllık bazda yüzde 3,8 oranında büyüdü. Huawei bu büyümeyi Türkiye’de de başarıyla sürdürdü. Huawei’in başarısı sadece Huawei çalışanlarının çabalarına değil, iş ortaklarının büyük desteğine de bağlıdır.” ifadeleri ile başladı

Huawei Türkiye Genel Müdürü: “Türkiye’ye Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz”

Li, “Gelecekte de Türkiye’ye yatırım yapmaya ve BT sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın sağlıklı bir işbirliği ekosistemi oluşturmak için Huawei ile birlikte çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz. Firma, iş ortaklarının dijital platform ve araçlarla proje yönetimi yeteneklerini geliştirmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve iş süreçlerini basitleştirmelerine destek olmaya devam edecek. İş ortaklarımızla birlikte yeni iş alanlarını genişletecek ve yeni işbirliği modelleri geliştireceğiz.” Sözler ile konuşmasını sonlandırdı.

Yöneticilerin de katılım sağladığı etkinlikte 700’den fazla mühendis ile BT çözümlerini üretmeye hazır oldukları vurgulandı. Firma, Ar-Ge işlerin gelişiminin ülkedeki personel oranını da arttırdığını ve ülkedeki üniversite ve Ar-Ge sektörüne destek verdiklerini belirtti.