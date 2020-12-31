Yakında piyasaya çıkması muhtemel gözüken Huawei P50 Pro bugün ilk kez tasarımı ile sızdırıldı. İnternette yayınlanan çeşitli render çıktıları cihazla ilgili ilk ipuçlarını bizlere verirken, görsel ve estetik bazda çoğu önemli detaylara hakim olduk. İşte ayrıntılar…

Son zamanlarda üst üste yeni akıllı telefon modellerini piyasayla buluşturan Huawei, geçtiğimiz hafta Nova 8 serisi ile bizlere mükemmel iki cihazını sunmuştu. Şimdi bir başka amiral gemisi telefonu olan P50 Pro’yla ilgili bazı önemli detaylar ilk defa tüketicilerin karşısına geldi. Cihazın render fotoğrafları internete sızdırılarak tasarımı nihayet göründü.

Güvenilir bir teknoloji ajanı olan Steve Hemmerstoffer, yani sosyal medyadaki adıyla @onleaks, bugün yakında çıkacak Huawei P50 Pro telefonu için 3D CAD görüntülerini paylaştı. Voice platformunda yayınlanan sızıntıda cihazın 6,6 inçlik ekran tasarımı ortaya çıkarken, telefonun 159mm yükseklik ve 73mm genişlik ile geliştirildiği de öğrenildi.

Şimdilik bu detaylar dışında elde pek bir bilgi barındırmayan P50 Pro, ince çerçeve yapısı ve kavisli ekranı ile hoş bir görünüm benimsiyor. Orta üst kısmında bir adet delik çentik barındıran cihazın aynı zamanda tekli selfie kamerası bulundurduğu da anlaşılmakta. Fakat bu kameranın kaç megapiksellik bir lensten oluşacağı söylenmedi.

Yüksek olasılıkla yeni serinin standart sürümü olan Huawei P50‘nin tasarımı da Pro versiyonuna benzeyecek diye tahmin ediliyor. İki cihazın birbirinden ayrılan yönleri muhtemelen donanım özellikleri açısından ayrışacak. Fakat elbette tüm bunları doğrulamak zaman gösterecek.