Huawei P50 ailesi, geçtiğimiz haftalarda haziran ayından erken tanıtılmayacak iddiası gündem olmuştu.

Aktarılana göre Huawei P50 serisi, P50, P50 Pro ve P50 Pro Plus modelleri ile kullanıcısıyla buluşacak. Akıllı telefon modelinin paylaşılan yeni prototip tasarımı diğer tasarımlar ile örtüşen bir yapıda.

Güvenilir teknoloji kaynaklarını haberlerine göre model kesin olarak bu yapıda gelecek.

Kavisli yerine düz bir ekran yapısı ile gelecek ola Huawei P50 modeli, arka tarafında ikili büyük kamera çıkıntısı ile geliyor. Bu iki büyük yuvarlak modülün içerisinde aşağıdaki görselden de görülebileceği gibi iki + iki kamera lensleri kullanıcıyı karşılıyor.

İki modülün ortasında işe flaş LED bulunuyor.

Aktarılana göre ekran üzerinde parmak izi sensörü ile gelecek olan Huawei P50 modeli sızdırılan görsellere göre şimdilik siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.

Ayrıca modelin 6,3 inç’lik OLED bir panel ile geleceği ve işlemci tarafında ise Kirin 9000 modelinden gücünü alacağı iddia ediliyor.

Son olarak akıllı telefon modellerinin temmuz ayında geleceği iddia ediliyor.

Huawei P50 Serisi Android İşletim Sistemli Son Model Olabilir

Bildiğiniz gibi Huawei iddialı teknolojik ürünleri ve yakaladığı satış başarıları sonucunda ABD ambargosuna uğradı ve artık hiçbir akıllı cihaz modelinde Google tabanlı lisansları kullanamıyor.

Huawei yönetimi bu karar sonrasında zor günler yaşadığı için Honor markasını sattı ve birçok akıllı telefon modelinin de üretim sürecini sınırlamak zorunda kaldı. Firma, bazı teknoloji kaynaklarının iddialarına göre HarmonyOS adında bir işletim sistemi geliştirdiğini ve bu işletim sistemi ile yeniden eski gücüne geri döneceklerini iddia ediyor.

Şirket uygulanan ambargo nedeniyle sadece Google temellerini yerine kendi uygulama mağazasını da açmak zorunda kaldı.