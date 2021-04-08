Aktarılana göre Huawei P50 serisi, P50, P50 Pro ve P50 Pro Plus modelleri ile kullanıcısıyla buluşacak.

Aile arasından Huawei P50 akıllı telefon modellerin oldukça ilginç bir tasarım görseli paylaşıldı ve teknoloji kaynakları tarafına da değişik bir etki uyandırdı. Yukarıda da görebileceğiniz ilk prototipine kıyasla kamera tasarımı ile farklılık gösteren yeni tasarım yuvarlak bir modülden oluşuyor. Akıllı telefon modelinin sol tarafından Huawei’in birçok modellerinde de kullandığı yuvarlak lens tasarımı bir önceki tasarımda dik ve dev lenslerden oluşuyordu.

Hatırlatmak adına bu iki tasarım sadece birer prototip ve Huawei dikey lens tarafımı ile de gelebilir.

Huawei P50 Serisi Android İşletim Sistemli Son Model Olabilir

Bildiğiniz gibi Huawei iddialı teknolojik ürünleri ve yakaladığı satış başarıları sonucunda ABD ambargosuna uğradı ve artık hiçbir akıllı cihaz modelinde Google tabanlı lisansları kullanamıyor.

Huawei yönetimi bu karar sonrasında zor günler yaşadığı için Honor markasını sattı ve birçok akıllı telefon modelinin de üretim sürecini sınırlamak zorunda kaldı. Firma, bazı teknoloji kaynaklarının iddialarına göre HarmonyOS adında bir işletim sistemi geliştirdiğini ve bu işletim sistemi ile yeniden eski gücüne geri döneceklerini iddia ediyor.

Şirket uygulanan ambargo nedeniyle sadece Google temellerini yerine kendi uygulama mağazasını da açmak zorunda kaldı.