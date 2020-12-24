Huawei bugün Çin pazarında uzun süre boyunca beklenen nova 8 ve nova 8 Pro modellerini tanıttı. 5G bağlantı desteği ile güçlendirilen her iki cihaz da Kirin 985 yonga seti ile desteklendi. Ayriyeten yine ikisinde de 64 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera modülüne yer verildi. Hoş görsellikleriyle dikkat toplayan akıllı telefonlar ilk günden büyük beğeni kazandı.

Huawei nova 8

Ekran: 6,57 inç Full HD+ OLED

İşlemci: Kirin 985

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 3.800 mAh + 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

90 Hz ekran yenileme hızı ile gelen Huawei nova 8 satış fiyatı itibariyle iki farklı şekilde listeleniyor. Bunlardan ilki olan 8 + 128 GB‘lık seçenek 505 dolar karşılığında satılırken, 256 GB depolama opsiyonu ise 565 dolar olarak açıklanmakta. Telefonun renk seçenekleri ise gümüş, mor, yeşil ve siyah oldu.

Huawei nova 8 Pro

Ekran: 6,72 inç Full HD+ OLED

İşlemci: Kirin 985

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 16 MP

Batarya: 4.000 mAh + 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelen Huawei nova 8 Pro 120 Hz ekran yenileme hızı ile müthiş bir mobil oyun oynama deneyimi için zemin hazırlıyor. EMUI 11 arayüzü ile çalışan cihaz klasik nova 8 ile aynı renk seçeneklerini içermekle birlikte yine iki farklı varyant halinde satılmakta. Cihazın fiyatları ise 8 + 128 GB‘lık sürümüyle 611 dolar, 256 GB seçeneğiyle ise 672 dolar olarak açıklanmış durumda.

Şu anda ön siparişleri başlayan iki telefonun da 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren resmi satışlarına başlaması bekleniyor. Ancak halen daha Huawei nova 8 serisi için uluslararası kullanılabilirlik durumu bilinmemekte.