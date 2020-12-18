Huawei Nova 8 Pro tasarımı ve serinin diğer üyeleri ile birlikte pek çok sızıntıya uğrasa da şimdiye kadar cihazın donanım özellikleri konusunda pek bir bilgiye rastlanmamıştı. Ancak bugün ortaya çıkan büyük bir sızdırma haberi sayesinde Huawei‘in beklenen telefonu en küçük ayrıntısına kadar kamuoyuna açıklandı. Çıkış tarihi yaklaşan cihaz üstün donanımı ile görenleri kendisine hayran bıraktı!

Yayınlanan sızıntı raporlarını doğru kabul ettiğimiz takdirde, Huawei Nova 8 Pro telefonu 6,72 inçlik OLED ekran paneli üzerinde 2676×1236 piksel çözünürlük vadediyor. 10bit renk derinliği sağlayan cihazda 120Hz yenileme hızı bulunurken; hafif eğimli kenarlarıyla şık bir duruş sergileyen model ekranın içinde yer alacak parmak izi tarayıcısıyla kalabalık edecek tüm unsurları ortadan kaldırıyor.

Huawei Nova 8 Pro, Çift Selfie Kamerasına Sahip!

Ön ekranın sol üst köşesinde hap şeklinde tasarlanmış kesik içerisinde ikili selfie kamerası taşıyan akıllı telefon, burada 32 MP ve 16 MP‘lık lensler sunuyor. Arka panelde ise dörtlü kamera sistemi ile 64 megapiksel birincil kameraya yer verilirken; buna ek olarak 8 MP + 2 MP + 2 MP‘lık bir takım eşlik ediyor. Kirin 985 yonga seti ile hızlı bir performans oluşturacak model, 3.700 mAh batarya kapasitesinde 66W’lık hızlı şarj desteği getiriyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihazın 128 / 256 GB’lık depolama alternatifleri oluşturacağı da görünmekte.

Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro telefonları ile ilgili iddia edilen teknik özellikler henüz doğruluğunu ispatlamasa da şirketin 23 Aralık tarihinde Çin’de gerçekleştireceği lansman etkinliğinde tüm bu ayrıntıları resmi elden doğrulayabileceğimiz biliniyor.