Eski Pazar gücüne sahip olamayan Huawei yeni MateView monitör modelleri geliştirdiği ortaya çıktı.

Huawei MateView ailesine eklenecek olan modelerinden birisinin düz bir panel ile geleceği ve 32 inç’lik bir boyuta sahip olacağı belirtiliyor.

Monitörün 4500 x 3000 piksel olacağı ve HDR400 desteklenen panel ile 10 bit renk sunacağı aktarılıyor.

Bu modele ek olarak diğer modelin ise kavisli bir ekran ile geleceği belirtiliyor.

Burada 42 inç’lik bir boyut ile gelecek model, haber kaynaklarının belirttiğine göre oyun tarafı için özel olarak geliştirilen bir model olabilir.

Çözünürlük olarak 3440 X 1440 piksel sunan 42 inç’lik model ekran yenileme tarafında ise 165 Hz ve 21:9 en boy oranı ile gelecek.

İki monitör modelinin hangi pazarlara özel olarak sunulacağı ya da çıkış tarihler henüz tam olarak bilinmiyor. Monitör modellerinin ülkemizde satışa sunulabileceği düşünülüyor.

Huawei AD80 Monitörünü Ülkemizde Satışa Sunmuştu

Kısa bir süre önce Huawei PC odaklı Huawi AD80 monitör modelini ülkemizde satışa sunmuştu. Model açıklanana göre 5,72 mm kalınlığında ve yüzde 90 gövde oranına sahip 178 derece görüş açısı ile geliyor.

Huawei tarafından açıklanana göre model Huawei’in MateBook modellerindekine oldukça benzeyen bir ekran teknolojisi kullanıyor. 23,8 inç’liik 16:9 boyutlarında IPS panel ile gelen model 1080p çözünürlükte.

Huawei AD80 monitörü ülkemizde 1.399 TL fiyat etiketi ile satılıyor.