Popüler akıllı telefon üreticisi Huawei yeni telefonu Mate X2 için parça değişim fiyatları hakkında açıklama yaptı. 30 dolardan başlayan ücretleri duyuran şirket, şimdiden cihazını tamir ettirmek isteyen kullanıcılara kapsamlı bir bilgi yayınladı. İşte o rakamlar…

Bundan iki gün önce Huawei katlanabilir tasarımı ile dikkat çeken yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Geçmiş yıllardaki Mate X modelinin devamı niteliğindeki Mate X2 hemen ilk günlerden piyasada büyük ilgi görerek katlanan telefon meraklıları tarafından dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Benzeri cihazlara karşı özellikle de tasarım konusunda çeşitli yenilikler getirerek farkını ortaya koyan cihazın şimdiyse tamir ücretleri konusunda bilgi geldi.

Henüz yakın bir zaman önce resmi tanıtım lansmanı gerçekleştirilen Huawei Mate X2 tamir ücretleri konusunda şimdi tüketicilerini bilgilendirdi. 256GB depolama alanı sürümü 2.780 dolar karşılığında satılan, 512GB’lık verisyonu ise yaklaşık 2.940 dolardan listelenmeye başlanan cihaz yüksek satış rakamlarının yanına şimdi bir de parça değişim ücretlerini bildirdi. İşte o rakamlar:

Ana ekran: 883 dolar

İkinci ekran: 123 dolar

Arka cam yüzey: 89 dolar

Ana Kamera: 183 dolar

Telefoto kamera: 130 dolar

Geniş açı kamera: 51 dolar

Ön kamera: 70 dolar

Batarya: 30 dolar

Anakart: 1.115 dolar (256 GB) | 1.255 dolar (512 GB)

Şu anda yalnızca Çin pazarında satışı bulunan Huawei Mate X2’nin diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda henüz ne yazık ki hiçbir açıklama kaydedilmiş değil. Cihazın teknik özellikleri, ayrıntılı satış fiyatı ve diğer merak edilenlerini öğrenmek istiyorsanız hemen şu bağlantıya tıklayarak yeni katlanabilir telefonu daha yakından tanıyabilirsiniz!