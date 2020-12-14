22 Ekim’de küresel lansman etkinliği ile tanıtılan Huawei Mate 40 yarın ön sipariş almaya başlayacak. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu ilk etapta yalnızca Çin’de raflara gelecekken, cihazın resmi satışlarının ise 21 Aralık tarihinde başlayacağı biliniyor. Telefonun Avrupa’ya gelişi ise anlaşılan biraz daha vakit alacak.

İki farklı varyant eşliğinde satılacak Huawei Mate 40 fiyat konusunda bellek kapasitesi yönüyle ayrışacak. Bunlardan ilki olan 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı opsiyonu yaklaşık olarak 764 dolar karşılığında satılırken; 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümüyse 841 dolardan alıcı bulacak. Cihazın renk seçenekleri ise mistik gümüş, beyaz, siyah, yeşil ve sarı olacak.

Huawei Mate 40 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç 90 Hz OLED

İşlemci: Kirin 9000 yonga seti

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 16 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4200 mAh pil

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 11

6,5 inçlik OLED FHD+ ekran ile gelen Huawei Mate 40, 90 Hz yenileme hızı sayesinde iyi bir oyun ve video performansı sağlayacak. Ön tarafta 13 MP‘lik selfie kamerası barındıran cihaz, arkada 50 MP ana kamera ile gelen üçlü kamera modülü sağlayacak. 8 GB LPDDR5 RAM ile çalışan cihaz 128 ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile desteklenirken, EMUI 11 arayüzüyle başlatılacakcihaz ne yazık ki Google servislerinden yoksun kalacak.